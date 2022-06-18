İzmir’deki koku sorununu duymazdan gelen Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Burnunuz koku da mı almıyor!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki gün geldiği İzmir'de kente uzun süredir hakim olan kötü kokuyla ilgili tek bir yorum ve açıklama yapmaması dikkat çekti. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Kılıçdaroğlu'na yaptığı 3 yıllık icraat sunumunda kötü kokuyu geçmiş dönemlerde yapılan hatalara bağlaması ve "İzmir'in kokuya sebep olan birçok sorunu var. bu sorunları görmezden gelmedik. Aksi takdirde İzmir daha çok kokacaktı" diyerek sorumluluğu üzerinden atmaya çalıştı.



Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Ödemiş'teki programa Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İl Başkanı Deniz Yücel de eşlik etti.



'BİRBİRLERİNİ AĞIRLIYORLAR'

Kılıçdaroğlu'nun kötü koku sorununa değinmemesine AK Parti ve MHP'den sert tepki geldi. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 3 yıllık görev süresinin sunumunu dinleyip "Belediye başkanımızı ve bütün ekip arkadaşlarını yürekten kutluyorum. Çok güzel hizmetleri var" diyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na "Burnunuz koku da mı almıyor?" diye seslendi. Kaya, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Tunç Soyer'in üç yıllık sunumunu dinleyip, "Yürekten kutluyorum, çok güzel hizmetler var" demiş. Rahmetli babaannem böyle durumlar için, "Keller ile yağırlar birbirini ağırlar" derdi. Sn. Kılıçdaroğlu, burnunuz koku da mı almıyor? İZMİR KOKUYOR!" ifadelerini kullandı.





'HİZMETTEN HİÇ ANLAMIYOR'

MHP İl Başkanı Veysel Şahin de Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Şahin, "Kılıçdaroğlu Tunç Soyer'in üç yılını değerlendirmiş. 'Yürekten kutluyorum, çok güzel hizmetleri var' demiş. Üç yılda İzmir'i kokuttun demediğine göre hizmetten anlamıyor, kokuyu da alamıyor demek ki" diye konuştu.

MERT ALPDÜNDAR

İzmir kaderine mi terk edildi! Soyer, kötü koku ve kirliliğe çare bulamıyor

Çevre Mühendisleri’nden şok koku raporu

İzmir’deki kokunun sebebi arıtmaların yetersizliği

Koku sorunu genel müdürü yedi

“İzmir’de kötü kokunun sorumlusu belediyeler”

İZSU’dan kötü kokuya filtre!