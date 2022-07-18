Menderes’teki skandalda 2. perde! EFT kayıtları rüşvetin belgesi oldu!

İzmir'in Menderes ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kayalar ve Meclis üyesi Ertan Güleç'in gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılması ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, soruşturma sürerken şok bilgiler ortaya çıktı. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Kayalar ve Güleç'in ilçeye bağlı Özdere'deki Von Resort Otel Bien Perla Oteli'nin imara aykırı inşaatına göz yumma karşılığında Bodrum'da iki villayı rüşvet aldıkları iddialarının ayrıntıları da netleşti. Mahkemeden adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kayalar'ın yakınlarına ait banka hesap hareketlerine ulaşıldı.



SAVCI EVRAKLARI İSTEMİŞTİ

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonrasında mahkemeden "adli kontrol şartıyla" serbest bırakılan Kayalar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açığa alınmıştı. Bakan Soylu, CHP'li Meclis Üyesi Ertan Güleç'i de görevden uzaklaştırmıştı. Açığa alma işlemine dayanak olarak ise; Özdere'de yapımı devam eden Bien Seramik Grubu'na ait bir otel inşaatının kaçak bölümlerine işlem yapmamak karşılığında Bodrum'daki iki villayı yakınları aracılığıyla edinme işlemi gösterilmişti. Operasyon talimatı veren Menderes Cumhuriyet Başsavcısı Hacı Hüseyin Daşdemir ise birkaç ay önce Menderes Belediyesi'ne resmi yazı yazarak bazı ihale dosyalarının kendilerine teslim edilmesini istemişti. İstenen evraklar arasında söz konusu otele ilişkin imar plan notları, meclis kararları, ruhsat ve yapı kontrol müdürlüğünün işlemleriyle tüm evraklar talep edilmişti. Ulaşılan bilgilere göre Kayalar'ın açığa alınmasına neden olan iddialarla ilgili banka hesap hareketleri belirlendi. Buna göre Özdere Mahallesi'nde inşaatı devam eden Von Resort Otel Bien Perla isimli otelin imar planlarına ve ruhsata aykırı olarak yapıldığı, Menderes Belediyesi tarafından projeye aykırı birçok usulsüzlük hakkında çeşitli ihbarlara rağmen işlem yapılmadığı, usulsüz inşaatın halen sürdüğü tespitlerine varıldı.





PROJE DEVAM EDERKEN

Yapılan incelemede, Kayalar'ın kayınpederi Ruhi Durak ve Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç'i aracı olarak kullanarak Bodrum Akyarlar mevkiinde bulunan iki adet villayı mal edindiği iddia ediliyor. Söz konusu Özdere'deki otel projesinin sahibi tanınmış işadamı Ercan Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Ercan adına kayıtlı Bodrum'daki villalardan birinin iki yıl önce, Özdere'deki projenin sürdüğü dönemde kayınpeder Ruhi Durak tarafından alındığı belirlendi.



AYNI GÜN İÇİNDE İKİ FARKLI İŞLEM

Villanın, otel inşaatını üstlenen müteahhit Ali Bektaş aracılığıyla Durak'a satıldığı ve Durak'ın sahibi olduğu şirket adına kayıtlı banka hesabından Bektaş'ın sahibi olduğu firmanın adına kayıtlı hesaba 200 bin TL tutarında EFT yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Durak'ın para gönderdiği hesaptan aynı gün içinde Başkan Kayalar'ın eşi Aslı Kayalar adına kayıtlı hesaba, 197 bin TL'nin geri dönmesi şüpheli işlem olarak görüldü. Taraflar villayı 350 bin TL'ye aldıklarını belirtirken, rayiç bedel araştırmasında o günün koşullarında değerin en az 2-2,5 milyon TL olduğu vurgulandı. Ayrıca bahsi geçen miktar dışında bir ödeme kaydına da rastlanılmadığı kaydedildi.

BU KEZ SATIŞ VAR AMA PARA YOK

Soruşturmada yer alan ve Kayalar'ın açığa alınmasına neden olan ikinci villanın durumu da ayrıntılı olarak anlatıldı. Menderes Belediyesi'ne gönderilen ihbar evrakının belediye tarafından işlemsiz olarak bekletildiği tarih aralığında, imara ve ruhsata aykırı olarak yapılan Menderes Özdere'deki Von Resort Otel Bien Perla isimli otelin sahibi Nurullah Ercan'a ait Bodrum'da aynı mevkide bulunan ikinci bir villanın da Nurullah Ercan'ın çalışanı S.V. isimli kişi aracılığıyla Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç'e satıldığı tespit edildi.



Taraflar villanın satış işleminin 900 bin TL'ye mal olduğunu vurgularken, bunun rayiç bedelin çok altında olduğu ifade edildi. Yapılan incelemede taraflar arasında herhangi bir para hareketine rastlanmadı.



Savcılık hayatın olağan akışına aykırı bir şekilde villayı satan Songül Van tarafından Ertan Güleç'e ait banka hesabına villa satışından sonraki bir tarihte 18 bin TL tutarında para gönderdiğini belirledi.

MENDERES'TE KRİTİK SEÇİM BUGÜN

Menderes Belediyesi'nde Başkan Mustafa Kayalar'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün seçim yapılacak. Saat 14.00'te yapılacak seçimde belediye meclisindeki CHP'li 15, AK Partili 8 ve MHP'li 1 üye oy kullanacak. CHP, daha önce Menemen'de yaşanan benzeri süreçte 3 meclis üyesinin AK Parti adayına oy vermesi sonucu belediye başkanvekilliği seçimini kaybetmişti. Tekrar aynı akıbete uğramak istemeyen CHP'de dün İl Başkanı Deniz Yücel, milletvekilleri, il yöneticileri ve Meclis üyeleriyle toplantı yaptı. Erkan Özkan ve Fatma Ekicioğlu'nun isimleri başkanvekili adaylığı öne çıkarken, adayın seçimden yarım saat önce açıklanacağı ifade edildi. İsmi öne çıkanlardan Erkan Özkan'ı görevden uzaklaştırılan Başkan Kayalar destekliyor. AK Parti'de ise Başkanvekili adayı olarak Meclis Üyeleri Cemil Az ve Mümin Bayram'ın isimleri geçiyor. Bugünkü seçimde CHP grubu içindeki çatlak sandığa yansırsa ve CHP'li 3 üye AK Parti adayına oy verirse, tarafların oyları eşit olacak. Bu durumda da Menemen'de olduğu gibi kura çekilecek.

ERHAN GÜLENÇ / ÖZEL HABER

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