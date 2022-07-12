Menderes de Menemen olma yolunda

Menderes'te CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın rüşvet suçlamasıyla gözaltına alınması ve İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmasının ardından İzmir siyaseti, bu ilçede yapılacak başkanvekili seçimine odaklandı. Son tabloya göre CHP'de daha önce Menemen Belediyesi'nde olduğu gibi bir parçalanma yaşanıyor. 18 Temmuz'da seçimin yapılacağı belediye meclisindeki 15 CHP'liden yarısı adaylık için bastırıyor.

Kayalar'ın Başkan Yardımcıları Mustafa Akın ve Erkan Özkan, koltuğa talip. Bu arada aday gösterilmeyi çok isteyen Akın'ın çevresine "Ben kendimi kullanılmış gibi hissediyorum. Bugüne kadar Kayalar'a her türlü desteği verdim. Gün geldi kendi cebimden masraf ettim ama bugün adaylık konusunda Kayalar bana tam olarak sahip çıkmıyor" dediği de konuşuluyor.



KAYINBİRADERİ DE DEVREDE

Öte yandan Fatma Ekicioğlu'nun ise, Kayalar'a karşı olanların desteğini alacağı düşüncesiyle adaylık çalışmalarını hızlandırdığı kaydediliyor. Hatta Ekicioğlu'nun genel merkez aracılığıyla aday gösterilmeye çalıştığı ve bunun için Kırşehir Belediye Başkanı olan kayınbiraderi Selahattin Ekicioğlu'nu bile devreye soktuğu belirtiliyor.

Yine Kayalar'a çok yakın bir isim olan hatta ilçede gayri resmi olarak iş ortaklıkları bulunduğu iddiaları bile konuşulan Hasan Yücel Kara da adaylık istiyor.

Bülent Taşkıran'ın ise, çevresine "Onlar aday olabilirse ben neden olmayayım" dediği aktarılıyor.



AK PARTİ ADAYI KAZANABİLİR

Alper Sürücü'nün de köylerden gelen bir isim olarak aday olmak istediği kaydediliyor.

Kayalar'ı kaçak yapılara göz yumduğu iddiasıyla CİMER'e şikayet eden Gürsel Rüzgar'ın da adaylık istediği belirtiliyor.

CHP böylesine parçalı bir yapıyı nasıl toparlayacak ve tek adaya düşürecek bu büyük bir soru işareti. Menemen'de CHP parçalanınca 3 oy AK Parti'ye gitmiş ve seçimi kura sonucunda AK Partili Aydın Pehlivan kazanmıştı. CHP'nin 15 üyesi bulunduğu Meclis'te AK Parti'nin 8 ve MHP'nin de 1 meclis üyesi olduğu göz önüne alınırsa CHP içinde birden fazla aday çıkması halinde seçimi yine AK Parti'nin kazanması mümkün...



YÜCEL'İN DE KADER SEÇİMİ

CHP'de bayramdan hemen sonra Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı İzmir'e gelecek. Öte yandan, burada ölüm kalım savaşı veren isimlerin başında CHP İl Başkanı Deniz Yücel de var. Yücel, yanlış strateji uygulayarak partisine Menemen Belediyesi'ni kaybettirdi. Burada da hatalı bir strateji uygulayıp başkanvekilliği koltuğunu AK Parti'ye kaptırırsa hayalini kurduğu milletvekilliği adaylığını rüyasında bile göremez.

Soyer şaşırttı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sürekli destek olduğu HDP'nin referansıyla belediye kadrolarını terör sempatizanlarıyla doldurdu. Kıbrıs konusunda Türkiye'nin milli politikasına zıt söylemlerde bulundu. PKK'ya karşı Suriye'ye yaptığımız harekatlarla ilgili karşıt bir dil kullandı. Yunanistan'ın bizi ABD'ye şikayet ettiği günlerde soluğu Atina'da aldı. Daha birçok milli konuda zaman zaman yadırgatıcı söylemlerde bulundu. İşte aynı Soyer'in Türkiye'nin milli bir mesele olarak gördüğü Borsa Hersek'e destek olmak ve Sırp soykırımını protesto için kalabılık bir heyetle Srebrenitsa'ya çıkarma yapmasına şahsen biraz şaşırmadım dersem yalan olur. Helal olsun, Soyer'den milli meselelerimizde hep böyle olmasını istiyoruz...