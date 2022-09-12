’Tarkan ücret almayacak’ denmişti! Başkan Soyer katıldığı programda yine çark etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yine çark etti. İzmir'in düşman işgalinden Kurtuluşunun 100. Yıldönümü olan 9 Eylül akşamı Tarkan Konseri öncesi sarf ettiği sözlerle büyük eleştiri konusu olan Soyer bu sefer de Tarkan konusunda çark etti.

Tarkan'ın konser vereceği dev platformun etkinliğe saatler kala çökmesi sonrası Tarkan'ın konser için Büyükşehir Belediyesinden ücret almayacağını belirten Tunç Soyer bugün katıldığı ulusal bir televizyon kanalında kendi kendisini yalanladı. Tarkan konser ücreti alacak mı sorusu üzerine Soyer; Tarkan'ın İzmir'de verdiği konserden alacağı parayı hayır işlerine harcayacağını söyledi.

Soyer, açıklamasının devamında "Tarkan'ın cebine 1 kuruş girmeyecek. O kadar yüce gönüllü ki… Kaşe ücreti olarak alması gereken ücreti hayır işine aktaracak. Başlıkları konuşuyoruz. Yurt mu yapsın, kreş mi yapsın diye konuşuyoruz." ifadelerine yer verdi.

YİNE ÇARK ETTİ

Önce Tarkan ücret almayacak diyen Soyer'in sonradan ağız değiştirmesi kulislerde 'Başkan Soyer yine çark etti" yorumlarına neden oldu.

BU İLK DEĞİL

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Temmuz 2020'de 7 kişinin ölümü 127 kişinin de yaralanmasına neden olan Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasındaki patlama sonrası açıklama yapmış bundan böyle büyükşehir belediyesi etkinliklerinde havai fişek gösterilerinin yapılmayacağını, yasaklandığını açıklasa da İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıldönümünde Tarkan konserinde kendi koyduğu yasağı delmiş, gökyüzü atılan havai fişeklerle aydınlanmıştı.

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Haddini bil Soyer!