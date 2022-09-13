İzmir’de şüpheli şekilde hayatını kaybeden Sinem’in annesinin paylaşımı yürek dağladı

İzmir'de yaşayan 18 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz günü saat 14.00 sıralarında, Bornova'daki dönercide iş başı yapmak için evden çıktı. Eve dönmeyen Çiçek'e ulaşmayan babası Serdar Çiçek, polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, Çiçek'in Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu tespit etti. Böbrekleri iflas ettiği belirtilen Aslıhan Sinem Çiçek, 27 Temmuz'da hastanede yaşamını yitirdi. Çiçek'in şüpheli ölümü ile ilgili ekipler, Burak Kaya'yı (27) gözaltına aldı.

GENÇ KIZIN TELEFONU ÜZERİNDE BULUNDU

Genç kızın telefonu üzerinde bulunan Kaya, sorgusunda Çiçek'i kendisinin öldürmediğini söyledi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kaya, çıkarıldığı hakimlikçe 'gasp' suçundan tutuklandı. Aslıhan Sinem Çiçek'in son olarak beyaz hafif ticari araca bindiği görüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, beyaz aracın geçtiği noktalardaki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerin ardından aracın plakasından, fırında çalışan arkadaşı Cem Acar'a ulaşıldı. Ekipler, belirlenen adrese baskın yapıp, Cem Acar'ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cem Acar, adliyeye sevk edildi. Cem Acar, savcılık ifadesinde; Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümü ile ilgisinin olmadığını öne sürdü. Beyaz aracı ile Çiçek'i aldığını, daha sonra kendi evine geçtiklerini belirten Cem Acar'ın, bir süre zaman geçirdikten sonra genç kızın evden tek başına ayrıldığını söylediği öğrenildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Cem Acar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KANINDA UYUŞTURUCU BULUNDU

Sinem Çiçek'i (18) en son gören ve üstünden genç kıza ait cep telefonu çıkan tutuklu Burak Kaya'nın (27), adli tıp incelemesine göre, kanında ve idrarında uyuşturucu madde tespit edildi. Çiçek ile Kaya'nın aynı uyuşturucu maddeyi kullandıkları, kanlarında metamfetamin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan Çiçek ailesinin avukatı Vedat Alabay'ın talebi üzerine şüphelilerin cep telefonu numaralarının arama, aranma, SMS ve baz bilgilerine ilişkin iletişimin tespiti için incelemesine karar verildi.

YÜREKLERİ SIZLATTI

Aslıhan Sinem Çiçek'in acılı annesi Remziye Çiçek'in kızı ile ilgili yaptığı duygusal paylaşım yürekleri burktu. Anne Remziye Çiçek paylaşımında, "Vaktinden önce gider mi insan? Gidiyor işte duvarda hırkaları, cebimde fotoğrafları. Sevdiği şarkıları, evdeki yerini, her şeyi bırakıp gidiyor. Hem de gidiyorum bile diyemeden gittin annem" ifadelerini kullandı. Anne Remziye Çiçek kızıyla birlikte çekildikleri ve Sinem Çiçek'in kendisinin tek olarak yer aldığı toplam 12 kare fotoğrafı da yazıyla birlikte paylaştı. Acılı annenin yazdıklarını okuyanların yürekleri sızladı.

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