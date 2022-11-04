İzmir’deki 4,9’luk deprem ne anlama geliyor? Prof. Dr. Sözbilir’den açıklama

Sözbilir, AA muhabirine, saat 03.29'da meydana gelen depremin ana şokunun Buca-Gölet mevkisi yakınlarında kaydedildiğini ifade etti.

Ana şoktan sonra meydana gelen 50'nin üzerindeki artçı şokların yaklaşık doğu-batı uzanımlı bir faylanmanın geliştiğini gösterdiğini vurgulayan Sözbilir, şunları kaydetti:

"Ana şok ve artçı depremler Buca Fayı hattına paralel bir şekilde uzanıyor. Bu fay batıya doğru Tuzla Fayı'na bağlanıyor. Dolayısıyla bu depremde Tuzla Fayı'nın kuzeydoğu ucundaki fay parçası kırıldı. Bu fay 5 kilometre uzunluğunda, üretebileceği deprem de 5 civarında olabilirdi. Zaten 4,9 büyüklüğünde deprem üretmiş oldu."

Türkiye genelinde hazırlanan İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında İzmir için 227 eylemin belirlendiğini anımsatan Sözbilir, bu çerçevede yapı stoğu, kentsel dönüşüm, yapı stoğu envanteri belirleme gibi konularda hızlıca çalışma yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

İzmir'de deprem öncesi ortaya çıkan ses korkuttu

İzmir'deki depremde can kaybı var mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı