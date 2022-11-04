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Haberler İzmir İzmir'deki 4,9'luk deprem ne anlama geliyor? Prof. Dr. Sözbilir'den açıklama

İzmir'deki 4,9'luk deprem ne anlama geliyor? Prof. Dr. Sözbilir'den açıklama

İzmir'de saat 03.29'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası uzman isimlerden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde Tuzla Fayı'nın kuzeydoğu ucundaki fay parçasının kırıldığını söyledi. Peki İzmir'deki deprem ne anlama geliyor? Daha büyük bir deprem bekleniyor mu? İşte detaylar...

AA

04.11.2022, 14:27 Güncelleme Tarihi: 04.11.2022, 14:29

İzmir’deki 4,9’luk deprem ne anlama geliyor? Prof. Dr. Sözbilir’den açıklama

Sözbilir, AA muhabirine, saat 03.29'da meydana gelen depremin ana şokunun Buca-Gölet mevkisi yakınlarında kaydedildiğini ifade etti.

Ana şoktan sonra meydana gelen 50'nin üzerindeki artçı şokların yaklaşık doğu-batı uzanımlı bir faylanmanın geliştiğini gösterdiğini vurgulayan Sözbilir, şunları kaydetti:

"Ana şok ve artçı depremler Buca Fayı hattına paralel bir şekilde uzanıyor. Bu fay batıya doğru Tuzla Fayı'na bağlanıyor. Dolayısıyla bu depremde Tuzla Fayı'nın kuzeydoğu ucundaki fay parçası kırıldı. Bu fay 5 kilometre uzunluğunda, üretebileceği deprem de 5 civarında olabilirdi. Zaten 4,9 büyüklüğünde deprem üretmiş oldu."

Türkiye genelinde hazırlanan İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında İzmir için 227 eylemin belirlendiğini anımsatan Sözbilir, bu çerçevede yapı stoğu, kentsel dönüşüm, yapı stoğu envanteri belirleme gibi konularda hızlıca çalışma yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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