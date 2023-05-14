İzmir seçim sonuçları | 2023 İzmir cumhurbaşkanlığı canlı ve anlık seçim sonuçları ve oy oranları...

İzmir'de bugün seçmenler Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti. Vatandaşlar yaşadıkları illerin seçim sonuçlarını araştırmaya başladı. Yeni Asır seçim sayfası üzerinden illerin seçim sonuçlarına canlı ve anlık olarak ulaşabilirsiniz. Peki İzmir'de 2023 seçim sonuçları belli oldu mu? İzmir'de 2023 seçim sonuçları ne zaman belli olacak? İzmir'de oy oranları açıklandı mı? İşte 2023 İzmir canlı ve anlık seçim sonuçları...
İZMİR SEÇİM SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 2023 İZMİR SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI
İzmir'de seçim sonuçları ve oy oranları seçmenler tarafından merak ediliyor. Yeni Asır seçim sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını anlık olarak takip edebilirsiniz.
İZMİR SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
İZMİR İLÇELERİ VE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
İzmir 1. Bölge: Balçova, Buca, Çeşme, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Konak, Menderes, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla
İZMİR 1.BÖLGE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
İZMİR 2. BÖLGE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir 2. Bölge: Aliağa, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Çiğli, Dikili, Foça, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menemen, Ödemiş, Tire
YENİ ASIR SEÇİM EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
SEÇİMLERE İLİŞKİN BİLGİLERE NEREDEN ULAŞABİLİRİM?
Cumhurbaşkanı Seçimi, Milletvekili Genel Seçimi, Mahalli İdareler Genel Seçimi ve Anayasa Değişikliklerinin Halkoylamasına sunulması hakkındaki bilgilere "www.ysk.gov.tr" internet sayfamızın "Kurumumuz/Seçim Mevzuatı ve İlgili Diğer Mevzuat"" bölümünden ulaşabilirsiniz.
İZMİR İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
SEÇİM SONUÇLARIYLA İLE İLGİLİ BİLGİYİ NEREDEN ALABİLİRİM?
www.ysk.gov.tr internet sitemizin "Sandık Sonuçları ve Tutanakları" bölümünde 2009 yılından bugüne kadar yapılan seçimlerin sonuçları sandık-muhtarlık-ilçe-il bazında yayımlanmaktadır.
Ayrıca Seçim Arşivi sayfamızdan seçimlere ait ilçe seçim kurulları tarafından oluşturulan birleştirme tutanaklarına ulaşabilirsiniz.