Erdoğan hayranı ninenin yaşam sırrı

Osmanlı döneminin son aylarında dünyaya gelen ve İzmir'de yaşayan Gülsüm Sakallı (102), uzun yaşamanın sırlarını YENİ ASIR'a anlattı. Gülsüm Nine, "Ölmeden önce en büyük isteğim Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek" dedi. Gülsüm Sakallı, uzun yaşamın sırrını da söyleyerek hayatı boyunca hiç taze ekmek tüketmediğini ve akşam namazından sonra asla bir şey yemediğini anlattı. Gülsüm Nine, "Her gün bir sonraki günün ekmeğini alıp buzdolabına koyup öyle yedim, hep taze yerine bayat ekmek yedim. Asla öğün atlamadım" dedi.