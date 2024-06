Bu hafta mantıkla hareket ediyoruz

KOÇ Kazançlarınız artıyor

Mars para evinizde ilerliyor.

Maaşınızla ilgili talepleriniz için bu dönemde görüşme yapabilirsiniz.

Daha iyi bir kariyer elde edecek, yeni anlaşmalar peşinde olacaksınız.

Maddi hırslarınız ön planda olacak. Kendinizi güven içinde hissetmek istiyorsunuz. Maddi konularda şartlarınızı zorlamak ve kendinize yeni konumlar gündeme getirme konusunda, her zamanki gibi savaş veriyorsunuz. Kafanıza koyduğunuz bir konuda yenilgiyi kabul etmiyorsunuz.

BOĞA Enerjiniz mükemmel

Tüm enerjinizi yaşamınızdaki uğraşılarınıza çevireceğiniz için ayın tamamı çok yoğun olacaksınız.

Bu yoğunluğun altından kalkmak istiyorsanız, planlarınızla birlikte günlük yaşamınıza başlayın. Aksi taktirde bu tempo ile baş etmeniz güçleşebilir. Birlikte çalıştığınız kişilerle sıkı bir sinerji yaratacaksınız.

Güzel konuşma ve yeteneklerinizi karşı tarafa aksettirme konusunda başarılısınız. Girdiğiniz sosyal çevrelerde karizmanız baskın olacak.

İKİZLER Sürprizlere hazır olun

Yeni başlayacağınız işlerde kontrollü yol almaya çalışın, her şeyin en kötüsünü düşünerek önceden önlem alın. Bu arada yaşamınızda iz yapan mevcut işlerinizi ele alarak, düzeltici faaliyetler doğrultusunda çalışabilirsiniz. Maddi konularda sürpriz gelişmeler söz konusu olacak. Sizin için uygun olan şey; aslında kozmik enerjinin verdiği evrensel güçtür. Çalışkan ve hırslı yönlerinizi istediğiniz gibi kullanacaksınız. Başarıyı karşı taraftan beklemeniz hataya açık olmanıza neden oluyor.

YENGEÇ Planlarınız doğru ilerliyor

Bütün engellerin üstesinden gelecek şekilde güçlü olacaksınız.

Kendi işinizi kurabilirsiniz.

Bağımsız iş yapmaya yöneleceksiniz.

Finans açısından kolay kredi kaynakları, çevre desteklerinizin artışı gibi değişik konular ortaya çıkacak. Kazançlarınız ve değişen çevre faktörleri sizin lehinize gelişecek. Fırsatlardan faydalanacak ve pratik zekanızla ön plana çıkacaksınız. Çevrenizi istediğiniz koşullara doğru yönlendirebileceksiniz.

Kıskanılacak ve tenkit edileceksiniz.

ASLAN Aşk her yerde

Sergileyeceğiniz başarılı çalışmalarla dikkat çekeceksiniz. İnanılmaz sürpriz olaylar karşısında küçük dilinizi yutabilirsiniz. Aşk her an her yerde. Eski ve yeni aşklar arasında bocalamanız yüzünden kendinize bile ters gelebilirsiniz.

Seviyorsanız, sevginize sahip çıkmalı ve onun hatalarını gözünüzde büyütmemelisiniz. Çünkü yaşamda kusursuz bir insan olmayacağını artık öğreniyorsunuz.

Katıldığınız akşam toplantılarında gözünüze hoş gelen biriyle flört edebilirsiniz.

BAŞAK Kariyerinizi sorguluyorsunuz

Maddi açıdan parlak bir dönemde olacaksınız. Paraya karşı ilginiz artarken, para kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacaktır. Bir bakıma kendi şansınızı kendiniz yaratacaksınız. Ümitlerinizi yitirdiğiniz anlar oldu. Planlarınızı yapmak için önünüzde yeni projeler gelecek. Amaçlarınıza ulaşmanın arkasında, asıl kendi duygularınızın önemli olduğunu göreceksiniz. Çevrenizde yanlış anlaşılmak sizi o kadar ilgilendirmiyor.

Kendinizin ne olduğunuzu çok iyi biliyor ve taviz vermek istemiyorsunuz.

TERAZİ Fırsatlar dönemi

Sosyal ortamlar çerçevesinde yapmak istediğiniz halde, gerçekleştiremediğiniz konularla ilgili fırsatlar yakalayacak, yeni ve başarılı organizasyonlar içinde bulunacaksınız. Öğrenme içgüdünüz oldukça yüksek. Öğreniminiz ve akademik kariyerinizle ilgili gelişimlere açık olacağınız bir süreç. Merkür sizi aktif yapıyor.

Düşüncelerinizin değişimine neden olacaktır. Böylece gelişmelerden gerekli dersleri çıkararak uzun vade de size yarar sağlayacak önlemleri alacaksınız.

AKREP Sezgileriniz mükemmel

Güvendiğiniz dostlarınızı yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz.

Onların sezgisel yeteneklerini kendinizle birleştireceksiniz.

Değerli olmak ve saygınlık görmenin püf noktalarından birinin arkadaşlık ve dostluk ilişkilerin olumlu olması geçtiğimiz yıllarda yaşadığınız olaylarla öğrendiniz ve denediniz. Şimdi bu durumu rahatlıkla yaşamınıza geçirebilirsiniz.

Güven duygusunun artıları artık çok rahat ilişkilerinizde uygulayacaksınız. Önemli noktalarda olmayı seviyorsunuz.

YAY Çok cesursunuz

Aşk ve sosyal yaşantısına her zaman dikkat eden ve disiplinli olmasına özen gösteren siz, sıra dışı davranışlarınızla dikkat çekeceksiniz.

Cesur tavırlar içinde olacaksınız.

Bu dönemde sizi dizginlemek oldukça zor olacak. Kararlı bir şekilde savunduğunuz fikirlerinizden taviz vermeyeceksiniz. Ortak çalışmalarınız ve dostluklarınızda hakim bir tavır sergileyerek kendi düşüncelerinizi karşı tarafa dikte edeceksiniz. Girdiğiniz topluluklarda güzel konuşmalarınızla ve kendinizden emin tavırlarınızla dikkat çekeceksiniz.

OĞLAK Önemli işer sizi bekliyor

Duygularınızın yoğunlaşması ve derinleşmesi, manevi yönlerinizi de ortaya çıkaracaktır. Karşılaştığınız kişilerin olumsuz yönlerini görmeyeceksiniz. Rüyalarla yaşanmayacağının farkında olarak, bu dönemde duygularınızda fazla ileriye gitmemelisiniz. Beraber olduğunuz kişileri gözünüzde büyütebilirsiniz. Tüm enerjinizi çevresel ve mesleki konularla ilgili olaylara ayıracağınız için, özel yaşamınızı dengelemekte zorlanabilirsiniz. Özellikle iletişim konusunda yapmanız gereken birçok zincirleme iş olacak.

KOVA İletişiminiz muhteşem

İletişim konusunda oldukça başarılı ve çevrenize olumlu bir görüntü veriyorsunuz. Haksızlıklar konusunda adaletli davranışlarınızla dikkat çekeceksiniz. Sert çıkışlarınız bazıları tarafından yanlış anlaşılabilir. Cesaret ve atılganlık isteyen tüm işlerde başarılı olacaksınız.

Yaşantınızdaki koşulların sizi zorladığını, kararlarınızı verirken çevresel şartların ve içsel duygularınızın tezat oluşturduğunu göreceksiniz. Çocukluktan kalma alışkanlıklarınızla ilgili sınırlarınızı ve yeni durumunuzu esnetmek zorunda kalabilirsiniz.

BALIK Ailenizle ilgilenmelisiniz

Sosyal ilişkilerinizi organizasyonlarla şekillendireceksiniz.

