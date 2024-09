Sıra dışı olaylara hazırlıklı olmalısınız

ASTROLOJİ KRALİÇESİ FİLİZ ÖZKOL SİZLER İÇİN YORUMLADI...

KOÇ Seçimleriniz önemli

Seçimlerinizi doğru yapmalısınız Birçoğunuz beklediğiniz fırsatları yakalayacaksınız...Hemen harekete geçmek için daha ne duruyorsunuz? Önemli toplantıları bu hafta oluşturmaya çalışın. Küçük yazışmalar sayesinde kendinizi göstereceksiniz. Bazılarınız kardeşlerle ortak çalışma düzeni içine girecekler. Hem eğlenecek hem de bilginizi genişletme ortamı bulacaksınız.

BOĞA: Çok çalışacaksınız

Size maddi destek verenler çok daha çekici gelecek. Karşınıza çıkan kişilerin akıl ve zekasından da etkileneceksiniz. Yine yakın çevrenizde bazı arkadaşlarınızla yeni bir yapılanma içine gireceksiniz. Farklı görüşteki kişileri bir araya toplayabilirsiniz. Mars para evinizde ilerliyor. İdealleriniz konusunda mantıklı kararlar vereceğiniz günler yaşayacaksınız.

İKİZLER: Enerjiniz süper

Bu hafta ikili ilişkileriniz ön plana çıkıyor.Çekişmek yerine uzlaşmayı tercih etmelisiniz.Bazı yanlış anlaşılmalar ilişkinizi zedeleyecektir.Aykırı düşünce içinde olacağınız kişilerden uzak kalmaya çalışın. Sosyal ilişkiler desteğiyle güçlenen bir kariyer peşindesiniz. Yanlış anlaşıldığınız konumlar gündeme gelebilir. Zihinsel gücünüz oldukça yüksek seyrediyor.

YENGEÇ: Akıllı ve güçlüsünüz

Karşılaşacağınız kişiler de yüksek değerler arayacaksınız. Aşk hayatınızda mutluluk yaşanacak ve her şey olumlu ilerlemeye başlayacak.

Artık sosyal konulara daha sağlıklı bir yaklaşım içinde olacaksınız. Yavaş ve temkinli bir şekilde ilerleyerek sosyal hedeflerinize ulaşacaksınız. Ortaklıklar konusunda geniş bir yelpazeye sahip olacaksınız. Akıllı ve güçlü kişilerle tanışabilirsiniz. Mantıklı işleri beraberce yapabilirsiniz. Gelir kaynaklarınız artıyor. Bu günlerde maddi riskler almanız mümkün.

ASLAN: Gücünüz muhteşem

İstediğiniz her türlü güce sahip olacaksınız.

Abartılı davranışlarda bulunabilirsiniz.

Duygularınız kapılmadan ve olayları akılcı bir şekilde değerlendirmelisiniz. Eğer süregelen bir güzel oluşan size özel bir durumunuz varsa bu konuda coşkularınız tavan yapacaktır.

Tartışmalardan ve güç savaşlarınızdan sakınmalısınız.

BAŞAK: Her şeyi sorguluyorsunuz

Bazı ilişkilerinizi yeniden sorgulayacaksınız Bazılarınızın birliktelikleri kimlik kazanacak. Çevrenizde entelektüel aktivitelere katılırken, sanatsal gösterilere de ilgi göstereceksiniz. Yine bu dönemde kendinizle ilgili acele kararlar vermemeli ve sizden yaşça büyük kişilerle takışmamalısınız. Çevrenizden gelebilecek yeni fikirlere kapalısınız.

TERAZİ: Aşka hazırsınız

Seyahat sırasında tanışacağınız kişilerle aranızda duygusal ilişkiler başlayabilir. Katıldığınız davetlerde elektriksek çekimler oluşacak ve kısa süren maceralar yaşama riskinize dikkat. Yanlış anlaşılmalara karşı çok dikkat ederek, yolunda giden işlerinizde karmaşa yaratmayın.

AKREP: Azimli ve hırslısınız

Azimli ve hırslısınız. Aşk yaşamınızla maddeselliğinizi birleştireceksiniz. Özgürlüğünüzü, maddi güven ortamlarından alacağınız destekle sağlamlaştıracaksınız. Dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacağınız bir dönemdesiniz.Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız.

YAY Pratik ve akıllısınız

İkili ilişkilerinizde karşılıklı iletişim ve kendinizi anlatabilme önem kazanıyor. Partnerinizle, önemsiz konular nedeniyle inatlaşarak gereksiz dargınlıklara meydan vermeyin. Pratik davranışlarınızla birçok kişinin önüne geçebilirsiniz. Kişisel ilişkilerinizde rekabet ortamı yaratacaksınız. Aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız.

OĞLAK Tutkularınız ön planda

İlişkileriniz tutkulu bir hal alıyor. Sorunların üstesinden gelebilecek bir enerjiye sahip olmanıza rağmen dikkatli olmalısınız. Bu hafta hedeflerinizde tam gaz ilerleyeceksiniz. Düşüncelerinizde abartılara yer vermezseniz, daha da olumlu sonuçlar alacaksınız. sunuz. İnsanlar sizden etkilenirken, karşı çıkamıyorlar.

KOVA İş gücünüz mükemmel

Aşk ilişkilerinizde bir takım sorunlarla karşılaşabilirsiniz. İçinizdeki yoğun karmaşalar nedeniyle kendinizi çevrenizden soyutlamak isteyeceksiniz. Güzel ve rafine şeylerden hoşlanıyorsunuz. Yakınlarınızla kuracağınız sevgi bağları önemli olacak. İş koşullarınız güçleniyor. Bu arada şansınız da artıyor.

BALIK: Değişim içindesiniz

Yeni sosyal çevreler içinde, yeni arkadaşlıklar sizi bekliyor. Bu hafta ilginç ve değişik fikirlere açık olmalısınız. Sezgilerinizin yüksek olmasından dolayı farklı yönleriniz dikkat çekecek. Sürekli değişim içinde, hareketli bir yaşamı tercih edeceksiniz.

HAFTANIN RENGİ: Eflatun, sarı krizantem, acı yeşil, uçuk pembe

HAFTANIN KOKUSU: Hindistan cevizi, kokonat, zencefil

HAFTANIN ÇİÇEĞİ: Sarı gül, sarı menekşe, küpe çiçeği

BU HAFTA DOĞANLAR:

Sosyal cana yakın ve hoşsohbet yapıları ile bulundukları her ortamda dikkat çekerler. Yaşamlarında başarı ve güzellik olması için, her şeylerini feda edebilirler. Seçim yaparken zorlanmaları her konuda farklı düşünmelerinden ileri gelir. Üşenmedikleri zaman bir çok kişiden çok daha başarılı bir performans ortaya çıkarırlar. Rutin çalışmaktan çok, keyfi işlerden hoşlanırlar. Mimiklerini çok iyi kullanırlar. Yardımsever ve iyilik dolu bir kalpleri vardır.

KADINLARI:

Hisleri çok kuvvetlidir ve diğer kişilere göre daha isabetli tahminler yaparlar. Özgürlük duygularını istedikleri gibi kullanamadıkları zaman, huzursuz ve tahammülsüz olurlar. Araştırmaya yönelik mesleklerde başarılı olurlar. Eğlence dünyası ilgilerini çeker. Sahne ve sinema dallarında çalışırlarsa yüksek bir performans elde ederler. Kürkler ve pahalı mücevherler ilgilerini çeker. Bahçeli ve su kenarı olan yerlerde oturmak isterler.

ERKEKLERİ:

Şüpheci ve güvensiz bir karaktere sahiptirler. Arkadaşlarınızı tenkit etmekten sakınmalıdırlar. Tutucu davrandıkları konularda taviz vermekten hoşlanmazlar. Kanıtlanmadıkça asla düşünce sistemlerini değiştirmezler. Çok dikkatli ve titiz oldukları için, düşüncelerinde değişim çok yavaş zaman dilimlerinde oluşur.

ÇOCUKLARI:

Duygusal bağları güçlü çocuklardır. Kendilerini ifade edemedikleri zaman huzursuz ve sinirli olurlar. Daha küçük yaşlarda kendi egolarına düşkün kişilerdir. Okul yıllarında öğretmenlerine kendilerini sevdirmesini bilirler. Edebiyata ve müziğe düşkündürler.