Podyum ile yeşil saha arasında ter döküyor

Futbolcu musunuz, manken mi, sunucu mu?

Zaman ayırdığım sevdiğim herşey, beni ben yapandır. Hepsinin yerini hayatımda ayrı, her işi tutkuyla yapıyorum. Tabi ki futbol başka...

Futbol merakınız nasıl başladı?

Futbola olan merakım orta okuldayken erkeklerle oynayarak başladı. İzmir Bayraklı Ekrem Hayri Üstündağ ilköğretim Okulunda okudum ve futbol hayatım Beden öğretmenim İsa Hoca Sayesinde başladı. Yeşil sahalarda koşmalarım öyle başlamış oldu.

'HER YERDE OLMAK ZORUNDAYIM'

Futboldaki hedefiniz gerçekleşti mi?

Futboldaki hedefim başarılı olmaktı. Bu anlamda bir hayal tanımlaması yapamam. Mutluysam, mutluluğun tanımını doğru hayallemişim demektir. Bundan dolayı en büyük isteğim Takımımın hedefine katkı koymak. Hocamın isteklerine sahada cevap vermek. Bunları başardığımda amacıma hedefime kavuşmuş olurum. Çok başarılı bulduğum, takip ettiğim futbolcular Cristiano Ronaldo ve Arda Güler.

İzmirlisiniz futbol oynamak için Antalya takımına transfer oldunuz. Bunu yürütmek zor olmayacak mı?

İzmir- istanbul- Antalya arasında gidip gelmek benim yaşamımın birer parçası. Elbette zorlukları var. Ama fedakarlık ve karşılıklı anlayış ve niyetlerle her şeyin üstesinden geleceğime inanıyorum. Bu konularda inanılmaz destek alıyorum. Bu zorluklar için iyi bir motivasyon kaynağım oluyor. Hele Hüseyin hocamın" Nevide sen her yerde olmak zorundasın. Her yerde olamayacaksan, olamayacağın şeyleri bırakmalısın" sözü benim için kıymetli.

Ülkemizi çeşitli yarışmalarda da temsil ediyorsunuz. Futboldan buraya geçişiniz nasıl oldu?

Yarışmalarda başarılar elde ettim. Ülkemin adını bayrağımızı uluslararası yarışmalarda dalgalandırmak benim için bir gurur kaynağıdır. Lübnan'da düzenlenen Misstourism University 2021 yılında tek Türk olarak ülkemizi temsil ettim ve 25 ülke arasından dünya çapında Miss Best Body kraliçesi seçildim. İstanbul'da düzenlenen Ulusal model of models 2022 yarışmasında Türkiye 2.si seçildim. Ayrıca Azerbaycan'da düzenlenen ödül töreninde yılın marka yüzü seçildim

Peki bu işlerden hangisini mesleğiniz olarak görüyorsunuz?

Futbol bir tutku.. bir iş olarak görmek çok doğru değil. Tabiki antremanı kampı ve diğer çalışmaları var. Ama ben hepsini birlikte yürütmekle daha mutluyum.

'MUTLU OLABİLECEKLERİ İŞLERİ YAPSINLAR'

İzmir ile bağınızı koparmadınız sanırım, bu kentle ilgili en sevdikleriniz nelerdir?

İzmir'de doğuyu büyüdüğüm için ailemde orada olduğu için kopamaz çünkü İzmir'e aşık bir insanım. Kordon'da arkadaşlarımla gezmek, kültür turları yapmak, halı sahada arkadaşlarımla oynamak, vazgeçilmezim.

İzmir, İstanbul farklarını kıyaslayabilir misiniz?

Sadece şu şekilde kıyaslayabilirim; oyunculuk ve modellikle de ilgilendiğim için sektörün İstanbul'da iş olanağı orada daha fazla. İstanbul dünyaca tanına ticaret merkezi gibi.

Gençlerimize tavsiyeleriniz neler olur? Mutlu olabilecekleri sevdikleri işleri yapsınlar. Çağımız her gün her konuda sürekli bir değişim içinde.Bu değişim içinde mutlu olabilecekleri mutlu kalabilecekleri işleri yapmalarını kayda değer buluyorum.