Bostanlı Vapuru’ndan Notlar (1)

Konuk yazar Selahattin Gezer yazdı...

Bize konuşmayı öğreten Allah, Kur'an'da ne konuşmuş ise kusursuzdur, icazlıdır...

Küçücük atomda ki enerji, âlemde; yıldızlarda, galaksilerde Allah'ın vahdaniyetini ve kudretini görmeyenler için öfkeye dönüşür...

Hakikatten yana olmayan; vatanın ve milletin menfaatini düşünmeyen aklını gayrimenkul olarak satmıştır...

Kelimeler tükendi, sanırım mevsimi değil yazmanın.

Doğrulmak vaktidir; hayâsı yok durmanın.

Yük ağır! Sesleniyorum sesleniyorum; ilham inadına sağır...

Filistin'de, Lübnan'da zulüm, her nereye bağırırsan bağır...

Gece damlıyor kederli yüreğime ağır ağır.

***

Susmuş dil çok şeyler anlatır da çığlıkları duyulmaz. Ve Bazen dil susmakla da kelimeleri nadasa bırakır. Bulunca mevsimini gürül gürül akmaya başlar.Kaybedenler ise kulağını hakikate kapatanlardır...

Medeniyet imanla at başı gider. İmanı sadece farzları yerine getirmekten ibaret olduğunu düşünenler, farzları yerine getirmekle her şeyin hallolduğunu sanarak kusur ve yanlışta devam ederler... Oysa iman etmek Allah'ın her şeyde rızasını kazanmaktır. Her filinde Allah'ın rızasını kazanmış olan zaten medeni olduğunu da ortaya koymuş olur. En küçük adaptan, her fiilimize kadar, Allahın rızası esas alındığında medeniyet bizde daima var olmuştur ve var olacaktır...

***

Herkesin kendini haklı gördüğü yerde gerçekler ortalıkta görünmez!

Bazen türküler yüreğinizi silkeler ve acıtsa bile bir volkan misali lavlar fışkırır; nefes aldırır...

Bazı sevdalar Türkü gibidir, notaları ise edeptir...

Hesapsız kitapsız tertemiz ve hiç haddi aşmadan sevenlerin bir kısmı ilahi aşkı buldular...

İnsan severken yağmur bir kişilik yağar ve sadece seven ıslanır... Hakiki sevenin dış kıyafeti mahcubiyettir.

Sen Mihriban, ben ise sönmek bilmez bir volkan; olsun yanmak çok güzeldir...