Zorda olsa beraberlik

Süper Lig'de zorlu Trabzonspor deplasmanının ardından Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı eleyerek 49 yıl sonra yarı finale yükselen Göztepe, saha ve seyircisi önünde ligde Gaziantep FK karşısında nasıl bir oyun ortaya koyacağı büyük merak ediliyordu. Alınacak bir üç puan Göztepe'nin üst sıralardaki yerini sağlamlaştıracaktı. Fakat maç öncesinde beklenen galibiyet senaryosu yerine beraberlik senaryosu gerçekleşti.

Maçın ilk 30 dakikası aslında her iki takımın teknik direktörü orta sahada oyununun hakimi olmaya çalıştı. Göztepe, orta sahada Hugo, Ogün Bayrak ve Taha Altıkardeş yaptığı hamlelerle rakibin ataklarını kesti. Yine ilerlemiş yaşına rağmen İsmail Köybaşı da yaptığı bindirmelerle göze çarptı. İlk 30 dakikadan sonra Göztepe oyuna biraz daha ağırlığını koymaya başladı. Maçın ilk yarısının son bölümlerinde Romulo, rakibinin müdahalesi ile yerde kaldı ancak maçın hakemi penaltı yerine oyunu devam ettirdi. İyici baskısını arttıran Göztepe, 42'de Juan'ın sert şutunu kaleci çeldi. Pozisyonu takip eden Romulo düşürülünce hakem penaltıya hükmetti. Gürsel Aksel de penaltı atışında topu başına Beşiktaş'a karşı 3 gol birden atarak yıldızlaşan Romulo geçince herkes gol beklentisi içine girdi. Fakat golcü oyuncunun vuruşunda Gaziantep FK, kalecisi topu çıkarınca maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarıya da iyi başlayan Göz Göz, 48'de gol için yüklendi. Doğan'ın ortasında Romulo, kafayı vurdu. Kaleci Burak kontrol ettiği topu hızlı kullanınca Göztepe savunması hazırlıksız yakalandı. Sağdan ceza sahasına giren Halil, çaprazdan muhteşem vurdu. Bu gol bir anda Gürsel Aksel'de buz gibi hava estirdi. Bu golden sonra Stoilov, Hugo ve Doğan'ın yerine Tijanic ve Matsuki'yi oyuna sürerek ilk hamlesini yaptı. Taraftarının desteği ile gol için Göztepe yüklenmeye başlasa da futbolcular bir an önce beraberlik golünü atmak için yüklendikçe biraz stres biraz beceriksizlik nedeniyle beklenen gol bir türlü gelmedi. Önce Matsuki'nin vuruşu az farkla auta gitti sonrasında Romoulu'nun vuruşunu kaleci çıkardı. Buna karşın konuk takım oyuncuları da profesyonel bir şekilde oyunu soğutmak için küçük bir sakatlıklar da bile uzun süre yerde yatmasının yanı sıra konuk takımın oyuncu değişiklikleri nedeniyle oyunu soğutması Göztepe'nin oyun temposunu iyice düşürmeye çalıştı.

Maçın son 15 dakikalık bölümünde ise Göztepeli oyuncular tüm riskleri alarak gol bulmak için yüklenmeye başladı. Fakat beklenen gol maçın uzatma dakikalarında geldi. Göztepe, artık tüm riskleri alarak beraberlik için yüklendi ama bu defada meşin yuvarlak üst direkte patladı. Böyle olunca Göztepe, bir puana razı olmak zorunda kaldı. Özellikle yoğun maç trafiği yaşanan haftalarda ve hele de önemli bir maçın kazanılmasının ardından takımlar bir sonraki oynadıkları maçlarda istedikleri sonuçları almakta zorlanırlar. Bunu sadece Göztepe değil tüm takımlar yaşıyor.

Nisan ayının başında herkes İzmir'de yavaş yavaş yaz hazırlığı yaparken son günlerdeki yağışlı ve soğuk havaya rağmen Büyük Göztepe taraftarı tribündeki yerini alarak üzerine düşen görevi fazlasıyla yaptı. 90 dakika boyunca susmayan Göztepe taraftarı, takımını ateşlemek için elinden geleni yaptı. Futbolda bazen böyle sonuçlar olur ve olmaya da devam edecektir. Göztepe, bu maçı unutup hemen önünde oynayacağı lig ve Türkiye Kupası'nda oynayacağı Trabzonspor maçına odaklanması gerekiyor.