KOÇ:

Bugün, Ay kombinasyon burcunuz Aslan'da ilerlerken, duygusal konularınıza yoğun bir derinlik getiriyor. İlişkilerinizde istediğiniz güç arayışı bir türlü bitmiyor. Süregelen bir ilişkiniz varsa, o kişinin istekleri doğrultusunda hareket edeceksiniz. Geçmişle ilgili takıntılarınız gündeme gelebilir. Eski hatalarınız yüzünden kendinizi suçlayabilirsiniz.

BOĞA:

Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Uzun süredir planladığınız olayları yaşama geçirmek için daha fazla beklememelisiniz. Zamanlama konusunda akıllıca davranmalı ve kendinizi yeniden yapılandırmalısınız. Bugün sorumluluk duygunuzu kullanmak zorundasınız.

İKİZLER:

Kişisel çekiciliğinize duygusal derinliğinizin de eklenmesi sonucu, bugün olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşacaksınız. Yakın çevrenizle ilgili fikir tartışmalarına açık bir gününüzdesiniz. Düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken kullandığınız yöntemler işe yarayacak

Sezgilerinizin sizi yanıltmadığını göreceksiniz.

YENGEÇ:

Ay, Aslan burcunda ilerlemekte ve sizin meraklı yönlerinizi ortaya çıkarmaktadır. Kendinizi sorgulayabilir ve çevrenizde gelişen bir çok olayın, nedenini araştırabilirsiniz. Maddi konuların gündeme gelmesi sizi düşündürecektir, fakat elde edeceğiniz kazançlar söz konusu olduğu için sabırlı davranmalısınız.

ASLAN:

Bugün Ay, burcunuzda ilerliyor Bugün ve partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız, aranızda duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak. Sevdiğiniz kişi ile aranızda maddi konuların gündeme gelmesi aklınızı kurcalayabilir. Karşılıklı isteklerin söz konusu olduğu bu günde, kırıcı davranmaktan sakınmalısınız.

BAŞAK:

Ay'ın konumu, bilinç altınızı etkiliyor. Yaratıcı yönünüzü ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olacaksınız fakat gizli korkularınızı yenmelisiniz. Olayları kafanızda çok fazla büyütüyorsunuz. Şimdiye kadar düşünmediğiniz detaylar üzerinde yoğunlaşabilir ve özgüveninizi geliştirebilirsiniz. Önemli anlaşmalar yapmak için uygun bir gün içindesiniz.

TERAZİ:

İç potansiyeliniz oldukça yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı, yapacağınız geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek. Bugün, düşüncelerinizin aktifliği sayesinde bir çok problemin çözümünü bulacaksınız. Özgürlüğünüzü istediğiniz gibi kullandığınız zaman enerjinizin güçlendiğini hissediyorsunuz.

AKREP:

Ay, toplumsal ilişkilerinizi olumlu etkiliyor. Bugün, tavırlarınızda ve ilişkilerinizde inatçı bir tavır sergiliyorsunuz. İsteklerinizde diretmeniz hedeflerinize belirginlik getirecek. Araştırmacı yönünüzü, geçmiş deneyimlerinizle birleştirecek yeni olaylar gündeme gelebilir. İşbirliği içinde olacağınız kişilerin önemini unutmamalısınız..

YAY:

Bugün, yollarla ilgili bazı gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü güçlendiriyorsunuz. Ay, kombinasyon burcunuz Aslan'da ilerliyor. İsteklerinizde önemli artışlar var ve kendinize güveneceğiniz işler yapacaksınız. İşlerinizi sağlam zemin üzerine oturtmak istiyorsanız, yeniliklere açık olmayı denemelisiniz.

OĞLAK:

Çözümlenmesi zor olan birçok işin sorumluluğunu almaktan çekinmemelisiniz.Kapasitenizin güçlü olduğunu çevrenize ispat etmelisiniz. Maddi konularla ilgili duygusal bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz. Şartlarınızı sağlamlaştırmak için, gerekli alt yapı çalışmalarınızı hızlandırmalısınız. Bugün çevre iletişiminizde mükemmel bir gelişme izlenecek.

KOVA:

Ay, karşıt burcunuzda ilerliyor. Duygusal romantik ve her an gözyaşı dökmeye hazırsınız. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz. Karşı tarafın sizi yanlış anlamasından korkuyorsunuz. Siz zor işleri sevdiğiniz için, sorunlu konuları seçiyorsunuz. Maddi konularda sınırlarınızı zorlayarak harekete geçmeniz işe yarayacak

BALIK:

Bugün, duygularınız oldukça yoğun gelişiyor. Ay'ın konumu, birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda gizli çatışmalara neden olabilir. Patik zekanız sayesinde; olayları kısa sürede toparlayacak ve istediğiniz şekilde rayına oturtacaksınız. Bugün, yaşayacağınız olumsuzluklar canınızı sıkmamalı. Onları ikna etmeniz zor olmayacak ve gücünüzü ortaya koyacaksınız