KOÇ:

Venüs, karşıt burcunuzda ilerlerken , duygusal ilişkileriniz, mantıklı bir şekilde ön plana çıkıyor. Temkinli ve dirençli bir yapı sergileyeceksiniz. Maddi konularda özgürce davranmanıza rağmen, yatırım konusunda değişik düşünceler içindesiniz. Yarım kalan işlerden hoşlanmadığınız için, planlı davranmanızda fayda var.

BOĞA:

Uranüs sizin kişisel evinizde geri gidiyor.. Mesleki konularda yaratıcılığınızı özgürce ifade edebileceğiniz işleri tercih etmenize rağmen, bugün duygusal davranarak, kendi kendinize sorun yaratabilirsiniz. Karar vereceğiniz zaman, bireysel davranmanın avantajlarını farkındasınız. Çevresel faktörlerin etkilerini unutmamalısınız.

İKİZLER:

Hayallerinizi gerçekleştirme konusunda farklı istekleriniz mevcut. Özgürlükçü yönlerinizi değişik düşüncelerle süsleyerek, kendinize özel bir dünya yaratıyorsunuz. Bugün, burcunuzda ilerleyen Ay'dan ilginç bir etki alacaksınız. Partnerinizin düşüncelerinden etkilenmenize rağmen, belli etmek istemiyorsunuz.

YENGEÇ:

Ay'ın bulunduğu konum, Bugün, bilinçaltı düşüncelerinizin önem kazanmasına neden oluyor. Mesleki konular gündemde. Kendinizi bir takım kaoslardan uzaklaştırmayı denemelisiniz. Takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin verdiğiniz sürece, farklı olma duygusundan bir türlü kurtulmanız mümkün değil. Her şeye rağmen, kişilik savaşınızı sürdürmeye devam etmelisiniz

ASLAN:

Merkür ve Venüs kombinasyon burcunuz Terazi'de ilerlemekte ve sosyal yaşantınızda işlek zekanız ve etkili konuşmalarınızda dikkat çekmenize neden olacaktır. Paylaşım içinde olduğunuz kişilerin sorunlarına köklü çözüm üretmenizin size de yararı dokunacağınızdan emin olabilirsiniz. Ailenizin yaşlıları ile güç birliği içindesiniz. Güvensiz yaşamayı sevmiyorsunuz.

BAŞAK:

Bugün Tepe evinizde ilerleyen Ay'la Venüs Merkür etkileşim içindeler. Sevdiğiniz işleri yaptığınız zaman çok daha başarılı olduğunuzu bildiğiniz için, çevrenizin dikkatini çekeceğiniz işlerin planları rahatça yapabileceğiniz bir gün. Mantık ve akılcılığınızı doğru alanlarda kullanabileceksiniz. Kazançlarınız konusunda oldukça iddialısınız.

TERAZİ:

Yönetici gezgeniniz Venüs, ve Merkür burcunda ilerliyor ve Satürn ileri hareketine başladı. Aile ve sevdiklerinizin yararına iş yapmak istiyorsunuz. Bugün emlakla ilgili projeleriniz varsa, bir an önce yaşama geçirmelisiniz. Sevdiğiniz bir aile bireyinle ortak bir proje gerçekleştirmek isteyeceksiniz. Sosyal yaşantınızla ilgili güzel bir gün sizi bekliyor.

AKREP:

Eviniz sizin için çok önemli ve yalnız kalmak istediğiniz zaman, inzivaya çekilmek için bir meditasyon alanınız oluyor. Bugün, yönetici gezegeniniz Plüton ile Uranüs ilginç bir iletişim içinde. Maddi kazançlarınızla ilgili geliştireceğiniz projelerin bütçenizi rahatlatacağı bir gerçek. Fakat isteklerinizde aşırıya kaçmamalısınız.

YAY:

Dışa yansımayan fakat, sadece kendinize itiraf edebildiğiniz hisleriniz için hiç kimseye hesap vermek istemiyorsunuz. Yönetici gezgeniniz Jüpiter'in burcunuzda ilerlerken , çevresel olaylarınızın maddi kazançlarınızla belli bir paralellik sağlamanıza neden olacak. Bugün, yüksek hedefleriniz var ve olaylara bakış açınızda hiçbir esneklik yok.

OĞLAK:

Aşka bakış açınız gün geçtikçe değişiyor. Satürn burcunuzda ileri hareket etmesine rağmen karşı cins üzerinde etkili olmak istemeniz, son derce doğal. Bugün, derin düşünüyor ve partnerinizin kusurlarını yargılama konusunda gerçekçi davranıyorsunuz. Yaşadığınız hayal kırıklıkların üstesinden gelmeyi iyi biliyor olmanız sizin için avantaj oluyor.

KOVA:

Venüs kombinasyon burcunuz Terazi'de ilerlemekte, aşk ve eğlence hayatınıza belli bir disiplin getirmektedir. Birlikte olacağınız kişilerde mantık arıyorsunuz. Bugün kaliteli toplantıların vazgeçilmez ismi olacaksınız. Yargılanmaktan hoşlanmadığınız için, çevrenize de, olumlu bir yaklaşım içindesiniz. Ailenizle farklı fikirlerine saygılısınız.

BALIK:

Ay İkizler, burcunda ilerlerken, Venüs ve Merkür Terazide ilerlemektedir. Bugün duygusallık konusunda aşırıya kaçabilir ve size uygun olmayan bir beraberlik konusunda kuşkularınız olabilir. Beraberliğinizi farklı bir sınavdan geçirebilirsiniz. Sanatsal olaylarla ilgili konular gündeme gelecek. Kafanız oldukça karışık.