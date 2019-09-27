KOÇ:

Başkalarına ne yapmaları gerektiğini söylediğiniz zaman alacağınız tepki sizi şaşırtabilir. Bugün Ay'ın konumu, tek başına çalıştığınız zaman, performansınızın çok daha yüksek olabileceğini gösteriyor. Bireyselliğin bazen bir gereksinim olduğunu anlamalı ve ayrıntılar üzerinde yoğunlaşmalısınız. İhtiyacınız olan şey sükunet.

BOĞA:

Arkadaşlarınızı yargılamak yerine onların ruhsal yapılarını anlamaya çalışmalısınız. Yaşamınızda önemli olabilecek olayları kendinize çekiyor ve daha sonra şikayet ediyorsunuz. Bugün Ay'ın konumu, bazı değer yargılarınızda esnemeniz gerektiğini söylerken, dostlarınıza şans tanımanızı sağlayabilir. Organizasyon çalışmalarına esnek bakmalısınız.

İKİZLER:

Fırtınalarınızın altında yatan mantıklı yapınızı su üstüne çıkarmaktan korkmamalısınız. Duygusal değişimlerinizin size sağlayacağı avantajları doğru bir şekilde değerlendirmelisiniz. Özel konumunuzu zorlamak yerine, çevresel olaylara, kendi iç bünyesinde koordinasyon bir bütünlük getirmelisiniz. Bugün, şansınızı zorlayacaksınız.

YENGEÇ:

Ay kombinasyon burcunuz Başak'ta ilerliyor. Karamsar olmanız için hiçbir neden yok. Yalnızlık duygusunun size sağlayacağı dinginliğe ihtiyacınız var. İdealist yönlerinizin ağır bastığı bir gün içindesiniz. Yüksek hedefleriniz için, bazı işlerinizi askıya almanız sakıncalı olabilir. Her şeyi aynı anda yapacak kapasiteye sahipsiniz.

ASLAN:

Duygularınızı abartılı bir şekilde yaşamak istiyorsanız, bugün çok uygun değil fakat sizin içinizde esen fırtınaları anlamak mümkün değil. Sakin yapınızın altında güçlü arzular yatıyor. Karşı taraftan beklediğiniz desteğin size yetmeyeceği bir gerçek. Bugün, duygularınızda dumura uğramak istemiyorsanız, amaçlarınızı saptırmamalısınız.

BAŞAK:

Ay burcunuzda ilerlerken, kişiliğinizin olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya çıkarıyor. Güven ve tatmin olma duygularınızın aynı anda ortaya çıkması, size ikilem yaşatacaktır. Amaçlarınızı saptırmak istemiyor fakat bazı zorluklar karşısında da, takıntılarınızı denetlemek zorunda kalıyorsunuz. Dengelerinizi korumalısınız.

TERAZİ:

Ay bilinçaltınızı yoğun duygularla sallarken, kendinizi denetleme ihtiyacı duyabilirsiniz. Keskin hislerinizden ödün vermekten çekiniyorsunuz. Her zaman paylaşıma önem veren siz, bugünü içinize kapanarak yaşamak istiyorsunuz. Enerjinizi bastırmak yerine çeşitli sosyal aktivitelere katılabilir ve kendinizi regüle edebilirsiniz.

AKREP:

Duygusal alışkanlıklarınız seviyorsunuz. Bugün yaşamınızla ilgili değişiklik yapmaktan çekiniyor olmanız belki de bu yüzden.. İçsel duygularınızın, kafanızı karıştırmasına izin vermemelisiniz. Geçmiş anılarınızın size verdiği olumsuzluklardan kurtulmanıza rağmen, ayaklarınızın geriye gitmesi, sizin gereksiz takıntılarınız.

YAY:

Güven duygusunun eksik olduğu ortamlardan hemen uzaklaşıyorsunuz. Empati yeteneğiniz oldukça güçlü. Kişisel hırslarınızı olumlu kullanmanıza rağmen, herkesten aynı şeyi beklemeniz yanlış. Bugün, karşılaştığınız kişilerin amaçları, aklınızı karıştıracaktır. Ailenizin desteğine sığınabilir ve enerjinizi güçlendirebilirsiniz.

OĞLAK:

Çevrenizdeki olaylara odaklaşmadan önce, mükemmel olma isteğinizi denetlemelisiniz. Endişeli bir ruh hali içinde olduğunuzu sizde fark ediyorsunuz. Kardeşler ve yakın komşularınızla çatışmalar yaşayabilir ve arzu etmediğiniz bir ikilem içinde kalabilirsiniz. Bugün telefon görüşmelerinizde duygu yoğunluğu yaşayacaksınız.

KOVA:

Öğrenme ihtiyacınızın yüksek olduğu bir gün. Bildiğiniz konuları daha da pekiştirmek isteyebilirsiniz.İhtiyacınız olan araştırma ve inceleme yönlerinize, yeni bir heyecan katabilirsiniz.Çevrenizdeki gelişen olaylara doğru bir yaklaşımla eleştiri getiriyorsunuz. Onların savunma şekli canınızı sıkılmasına neden olabilir.

BALIK:

Ay karşıt burcunuzda ilerlerken, partnerinizin değişen duygularından payınızı alabilirsiniz. Olayları olumsuz değerlendirmek yerine, farklı bir vizyondan görmeye çalışmalısınız. Onunla çatışmak yerine, uzlaşmayı tercih etmelisiniz. Renkli bir güne ihtiyacınız var ve paylaşımlarınızı daha güçlü hale getirmelisiniz.