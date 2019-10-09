KOÇ

İşinizle ilgili yeni gelişmeleri takip ederek, daha olumlu sonuçlara gideceksiniz. Yay'daki Jüpiter'in verdiği şanstan yararlanmalısınız. Üstün yönleri olan kişilerden hoşlandığınız için, görüşlerinizi sadece size performans kazandıracak nitelikteki kişilerle paylaşmaktan yanasın Çok çalışmanın size kazandıracağı ödülleri farkındasınız.

BOĞA:

Çevresel ilişkilerinizin güncellik kazanmasıyla, sosyal yaşantınız aktivite kazanacak. Arkadaşlarınızla aranızda güç bağı oluşturacak süreci kazanmalı ve çalışmalarınızda belli bir hedef seçmelisiniz. Değişim içinde olduğunuz zaman, ideallerinizi geciktirebiliyorsunuz. Bugün, daha davetkar olacaksınız. İsteklerinize sıkı sarılmalısınız.

İKİZLER:

Bugün, çevrenize tepki vermemek için direnebilirsiniz. İnatçı tavırlarla yaklaştığınız her olay, size sıkıcı bir şekilde geri gelecektir. Sadece kendinize güvenmekle hata ediyorsunuz. Bugün, çevrenizle işbirliği içine olmanız gereken bir gün. Yakın görüşlerinizi alacağınız kişilerle yoğun iletişime dayalı konuşmalar yapacaksınız.

YENGEÇ:

Çevresel ilişkilerinizde başarınızla övünebilirsiniz fakat, güçlü enerjinizi mesleki anlamda kullanamıyorsunuz.. Size gelecek tekliflerin duygusal yönlerinden çok, yaratıcılık bölümüyle ilgilenseniz, başarınız daha da artacaktır. Kişisel çabalarınızın boşa gitmesini istemiyorsanız, fanatik düşünce içinde olanlara da fırsat vermemelisiniz.

ASLAN:

Gücünüzün farkındasınız ve duygularınızdaki derinliği hiç kimseyle kıyaslamak istemiyorsunuz. Bazı arkadaşlarınızın size getireceği teklifleri düşünmeden kabul etmemelisiniz. Aşk konusunda, özgürlükçü yapınızdan dolayı hiç kimseye ödün vermeden yaşıyorsunuz. Bugün, güvene ihtiyacınız var.

BAŞAK:

Arkadaşlarınızın yaratıcı yönleri hoşunuza gidiyor ve onlarla kombinasyon işler yapma düşüncesi içindesiniz. Şiddet eğilimlisi değilsiniz fakat bugün, çevrenizde gelişen bazı olaylara tepki gösterebilirsiniz. Sevdiklerinizin sizinle aynı düşünce içinde olmamaları canınızın sıkılmasına neden olacaktır.

TERAZİ:

Bugün kendinizi farklı bir statü alanı içinde çalışırken bulabilirsiniz. Becerikli ve akıllıca davranmalı ve şartlarınızı karşı tarafın istekleri doğrultusunda değerlendirmelisiniz. Çalışma sisteminizi değiştirme konusunda yeniliklere ihtiyacınız var. İşinizle ilgili pozitif gelişmeler var ve işinize olan bağlılığınız, önemli noktaların oluşmasına neden oluyor.

AKREP:

Gücünüzü hiç kimseyle kıyaslamak istemiyorsunuz. Bugün, kendinizi ön plana çıkaracak başarılı işler peşindesiniz. Olayların size sağlayacağı avantajlardan çok, kendi egonuzu tatmin etmeyi yeğliyorsunuz. Başarılı çalışmalar yaptığınız zaman, kendinizi özel ve farklı hissediyor ve motivasyon gücünüz artıyor.

YAY:

Oldukça aktif bir gün geçireceksiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen, güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız. Bugün her zamankinden çok daha fazla çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili ruhsal problemler yaşamak istemiyorsanız, olayları gereğinden fazla irdelememelisiniz.

OĞLAK::

Bugün, arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız. Çevrenizdeki kişilerin marjinal yapıları sizi cezb edecektir. Farklı konuşmaların gündem kazanacağı bir gün içindesiniz. Bazı konularda kendinizi ispat etmek isteyebilir ve çabalarınızı bu doğrultuda özgürce yönlendirebilirsiniz. Olayların tarzı sizin için önemli.

KOVA:

Çevresel faktörleri kendi lehinize kullanacağınız bir gün. Farklı fikirlerden yola çıkarak, kendi düşüncelerinizin sağlamasını yapacaksınız. Bugün, öfkeli davranışlardan uzak kalmalısınız. Sinir sisteminize zarar veriyorsunuz. Sakinliği deneyin. Partnerinizle aranızdaki mesafeyi korumaya çalışmanız yanlış anlaşılıyor.

BALIK:

Gizli yolculuk hazırlığı içinde olacaksınız. Düşüncelerinizi saklama gereği duyacağınız bir gün. Finans konularıyla ilgili yeni, bir motivasyon kaynağı arıyorsunuz. Yaşamla ilgili ilginç fikirleriniz var ve olayları kendi çabanızla yönlendirmek istiyor, idealleriniz doğrularınız konusunda yaşam sizin tarzınız.