Çin altın toplarken dünyaya ne söylüyor?

Çin'in altın alımını görünce insanın aklına ilk şu soru geliyor: "Doların sonu mu geliyor?" Hayır. Bu kadar kolay değil. Dolar hâlâ dünyanın en güçlü para birimi. Ama Çin'in yaptığı da öyle görmezden gelinecek bir iş değil. Rakamlar ortada. Çin'in resmi altın rezervi ağustos sonunda 2 bin 387 tona çıktı. Eylülde yaklaşık 23 ton daha aldı. Böylece rezervi 2 bin 410 ton civarına yükseldi. Üstelik bu, bir aylık bir heves değil. Pekin 23 aydır aralıksız altın alıyor.

ÇİN BUNU NEDEN YAPIYOR?

"Dolar yarın çökecek" diye mi? Bence mesele bu kadar basit değil. Çin, parasını ve rezervini tek bir yere bağlamak istemiyor. Çünkü dünyada dengeler değişiyor. Yaptırımlar var, savaşlar var, ülkeler arasındaki güven her geçen gün biraz daha aşınıyor. Böyle bir ortamda devletler, zor gün geldiğinde ellerinde ne kalacağını hesaplıyor. Altın da bu hesabın bir parçası. Kimsenin borcu değil. Bir başka ülkenin aldığı kararla değeri sıfırlanmaz. Elbette altının da riski var. Faiz getirmiyor. Fiyatı yükseliyor, düşüyor. Yani bütün rezervi altına yatırıp kenara çekilmek diye bir şey yok. Çin de bunu biliyor. Ama şu da açık: Pekin, "Ben bugünkü düzene güveniyorum, başka seçeneğe ihtiyacım yok" demiyor. Tam tersine, seçeneklerini artırıyor. Doları bir günde bırakmaya hazırlanmıyor belki; fakat doların tek seçenek olduğu bir dünyaya da kendini mahkûm etmek istemiyor. Bence asıl mesaj burada.

GÜVEN TESİSİ GEREKİYOR

Çin, yuanı uluslararası ticarette daha fazla kullanmak istiyor. Ama para biriminin güçlenmesi yalnızca ekonomik büyüklükle olmuyor. Güven tesis etmek gerekiyor. Altın, Çin'in bu güven arayışında elini güçlendiren araçlardan biri. Yine de altın almak, yuanı bir anda doların yerine koymaz. Bunun için zaman, istikrar ve başka ülkelerin güveni gerekir. Dünyada güç mücadelesini sadece savaş gemileriyle, ordularla okumayalım. Merkez bankalarının kasasına ne koyduğuna da bakalım. Çünkü devletler bazen en açık mesajlarını açıklamalarla değil, rezervleriyle verir. Çin'in altın alımı doların yarın biteceğini göstermiyor. Ama Pekin'in, yarının dünyasında bugünkü kurallara bütünüyle bağlı kalmak istemediğini gösteriyor. Altın sessizce kasaya giriyor. Mesajı ise oldukça açık: Çin, değişen dünyada elini boş bırakmak istemiyor.