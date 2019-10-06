KOÇ:

Arkadaşlarınızla birlikte ortak çalışmalarda bazı sürtüşmeler söz konusu. Organizasyon konularında bazı sorunlar çıkacaktır. Kendinizle ilgili bazı konularda acele etmemelisiniz. Sezgisel yeteneğinizi ortak çalışmalarınızda başarı ile göstermek istiyorsunuz fakat, temkinli davranmakta ısrarcı olmalısınız.

BOĞA:

Kendinizi aşma konusunda başarılı çalışmalar içindesiniz. Mesleki anlamda sezgilerinizi ustaca kullandığınız için, çevrenizden takdir alıyorsunuz. Ailenizle ilgili yapıcı davranışlar sergilemenize rağmen, olaylar sizi zorladığı zaman, kendinizi güçsüz hissediyorsunuz. Siz her zaman aşılması zor olan hedefleri seçiyorsunuz.

İKİZLER:

Düşüncelerinizde sezgisel davranışlarınızın payı çok fazla büyük. Fikirlerinizi paylaşma konusunda farklı bir tutum izliyorsunuz. Çalışma yaşantınızla ilgili yeni durumlar söz konusu olacak. Görüşeceğiniz kişilerin, sizin için önemli bir performans sergileyeceğini biliyor ve yaşam rotanızı farklı bir yöne kaydırmak istiyorsunuz.

YENGEÇ:

Karşı tarafın maddesel gücü karşısında kendinize yeni bir pota oluşturmak isteyebilirsiniz. Bugün, birlikte çalıştığınız kişilerle ortak bir hedef belirleyeceksiniz. Siz yeniliklere açık değilsiniz. Karşı tarafın cesur davranışları karşısında kendi sınırlarınızı çizmek isteyebilirsiniz. Partnerinizin üstün gücünden faydalanacaksınız.

ASLAN:

Eşinizde üstün nitelik aradığınız için, bugün kişisel ilişkilerinizde önemli adımlar atabilirsiniz.Ortak çalışma içinde olduğunuz her kişinin farklı ve potansiyel gücün yüksek olmasına dikkat ediyorsunuz. Yakın dostlarınızın eski tekliflerini tekrar yenileme durumları söz konusu olacak. Yeniden deneyebilirsiniz.

BAŞAK:

Bugün, birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda tartışma konusu olabilecek olaylardan uzak kalmalısınız. Alıngan davranışlar içinde olacaksınız. Size aktarılacak olaylara karşın, savunmanızı hazırlamalısınız. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz kişilerin değişen fikirlerinden rahatsız olduğunuzu karşı tarafa belirtmelisiniz.

TERAZİ:

Şansınızı her konuda zorlamaktan çekinmiyorsunuz. Maddi konularla ilgili bütçenizi değiştirmek zorunda kalacaksınız. Kişisel çabalarınızın yoğun olduğu bir gün yaşayacaksınız. Evinizle ilgili değişimler söz konusu olabilir. Satın alma duygunuzun yoğun olduğu bir gün ve evinizle ilgili eşya alımı olacak

AKREP:

Yakın dostlar ve akraba ilişkilerinize yeni bir bakış açısı oluşturacaksınız. Bugün, aile ve yakınlarınızla ortak kararlar alabilirsiniz. Ailenizde yeni oluşumlar söz konusu olacak. Mantıklı ve diretme gücünüzün yüksek olduğu bir gün içindesiniz. Olaylara yaklaşım tarzınız son derece kararlı fakat kırıcı olmak istemiyorsunuz.

YAY:

Maddi gücünüzü kendi çabalarınızla oluşturmak isteyeceksiniz. Yakın dostlarınızla ortak çalışmalarda sezgisel yeteneğinizi kullanacaksınız. Yaratıcı ve girişimci ruhunuzu ortaya koyamadığınız zaman sinirli ve asabi oluyorsunuz. Bugün yeni başlangıçlar için, beklemeli ve adımlarınızı dikkatli bir şekilde atmalısınız.

OĞLAK:

Plüton burcunuzda , enerji gücünüzü yükseltiyor. Kendinizle ilgili değişimler söz konusu. Partnerinizle aranızda bir takım sürtüşmeler gündeme gelecektir.. Bugün kırıcı davranışlardan uzak kalmalısınız. Israrcı yönlerinizi ortaya çıkaran sözcükleriniz, olayların seyrini değiştirebilir. Çevrenize yanlış yansıma verebilirsiniz.

KOVA:

Yaşam süreci içinde kendinizi ispat etmek istediğiniz konularda, yeni başlangıçlar yapmayı hedefliyorsunuz. Bugün, sezgilerinizi doğru kullanmalı ve düşüncelerinizde farklı konularda yoğunlaştırmalısınız. Polemiğe girdiğiniz kişilerden istediğiniz karşılığı alamayabilirsiniz. Her zamanki gibi beklemeli ve adımlarınızı sakin atmalısınız.

BALIK:

Burcunuzda GERİ GİDEN Neptün, olumlu ve olumsuz yönlerinizi ortaya çıkarıyor. Çekici ve parlak yönleriniz belirgin bir hal alıyor. Bugün, sözleriniz anlamlı ve cesur olacak. Sezgileriniz çok yüksek seyrediyor.Partnerinizle duygusal konularda derinlik yaşamak istiyorsanız, onunla bazı değişimlere hazır olmalısınız.