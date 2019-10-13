KOÇ:

Bugün kendinizi farklı bir statü alanı içinde çalışırken bulabilirsiniz. Becerikli ve akıllıca davranmalı ve şartlarınızı karşı tarafın istekleri doğrultusunda değerlendirmelisiniz. Çalışma sisteminizi değiştirme konusunda yeniliklere ihtiyacınız var. İşinizle ilgili pozitif gelişmeler var ve işinize olan bağlılığınız, önemli noktaların oluşmasına neden oluyor.

BOĞA:

Çevrenizde oluşan bir çok romantik fırsat, önünüze geliyor. Bugün yakın ilişkilerinize sanatsal ve uyumlu bir şekilde yaklaşacaksınız. Sosyal ve duygusal ilişkilerinizde garip gelişen bir ön seziniz var ve çevrenizdeki kişileri algılama konusunda başarılısınız. Ayrıca gizemli olayların peşine düşerek, araştırıcı ve çözümleyici tarafınızı tatmin edebilirsiniz.

İKİZLER:

Bugün önemsiz şeylerin üzerinde fazla durmaya başladınız. Düşüncelerinizi toparlama konusunda zorluklar yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızın mekanik davranışlarını eleştirmemelisiniz. Onları farklı bir şekilde etkilemekten yanasınız ve bunu ustaca başaracaksınız. Engeller karşısında pes etmemelisiniz.

YENGEÇ:

Kişisel tavırlarınızla çevrenizde üstün bir imaj yaratıyorsunuz. Bulunduğunuz şartları zorlamayı seviyor fakat bunu yaparken hiç kimseye hesap vermek istemediğiniz için, çevreniz tarafından yargılanmayı da göze almalısınız. Satürn sosyal evinizi olumlu etkiliyor. Kendinizi ispat etme konusunda kararlısınız.

ASLAN:

Jüpiter aşk ve sosyal evinizde ve aldığınız etkiler yüzünden kişisel ilişkileriniz canlanıyor. Kendi benliğinizle baş başa kalıp, çevre koşullarının yarattığı zoraki ortamlardan uzak kalmak istiyorsunuz. Bugün, karar verme mekanizmanızda sizi zorlayan çevre etkileşimlerden uzak kalın. Düşüncelerinizle baş başa kalmak isteyişinizi çevrenize anlatmanız mümkün değil.

BAŞAK:

Bugün, uğraş verdiğiniz alanda kendi kendinize sabrı empoze edin. Ya da; yakın çalışma arkadaşınızın yardımını isteyin veya kısa süreli olarak faaliyet konunuzu ona devredin. Farkında olmadan bilinçaltınızın etkisi altına giriyor ve anlamı olmayan çırpınışlarda bulunuyorsunuz. Kendinizi dinlendirmelisiniz.

TERAZİ:

Güçlü bir performans sergiliyor ve arkadaşlarınızın hayretler içinde kalmasına neden oluyorsunuz. Güneş, enerjinizi arttırırken, yönetici gezegeniniz Venüs, ilişkilerinizde tartışılmaz bir üstünlük sağlıyor.. Yaşamınızın değişen değerlerinden rahatsız olmadan, çevrenizi sorgulamayı seviyorsunuz. Düşünceleriniz akıcı ve kıvrak.

AKREP:

Sizi aşan sıra dışı konular üzerinde çalışmayı seviyorsunuz. Yaratıcılığınız engellendiği zaman başarılı olmanız mümkün değil. Bugün duygusal konularınızı arkadaşlarınızla paylaşma ihtiyacı içindesiniz. Venüs ve Merkür burcunuzda. Aşk ilişkilerine meyilli bir gününüz. Düşüncelerinizi saklayarak, bazı şeyleri sessizce ispat etmek istiyorsunuz…

YAY:

Yılların kazandırdığı deneyimlerin verdiği birikimleri ile; bir çok konuda fevri davranışlarınız nedeniyle sizi uyaran kişilerin sözlerini aldırmamak gibi bir probleminiz var. Beklemediğiniz anlarda, ummadığınız noktalardan gelen hatanın boyutu çok küçük olsa da, siz ayrıntıları abartarak süreyi uzatıyorsunuz.

OĞLAK:

Finans konuları ile ilgili öngörülerde partnerinizin fikirlerini de almanız olumlu olacak. Yanlış adımlarla maddi riskler içine girmemek için, inatçı tarzınızdan vazgeçmelisiniz. Alışkanlıklarınızın size kazandırdığı artılar konusunda, çevrenizin farklı düşünceleri var. Bugün ayrıntılar ve sezgiler önem kazanacak.

KOVA:

Güçlü bir partnerin üzerinizdeki etkisini inkar edemezsiniz. Bugün partnerinizin fikir ve düşüncelerine önem vermeyen tavırlarınızla, onu kızdırabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin isteklerini görmezlikten gelmemeli ve zihinsel aktivitenizi değerlendirmelisiniz. Sabit düşüncelerin size faydası olmadığını gün içinde anlayacaksınız.

BALIK:

Bugün çevre iletişiminiz mükemmel sergileyeceksiniz. Enerjinizin gücünü duygusal ilişkilerinize de yansıtabiliyorsunuz. Siz güçten yanasınız fakat bu özelliğinizi sergilerken, çevrenize yardım etmeyi de seviyorsunuz. Bugün birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda gelişen iyi niyetli duygusal bağlarınız daha da, önem kazanacak.