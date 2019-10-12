KOÇ:

Organizasyon işlerden müthiş keyif alıyorsunuz. Bugün yeni bir sistem geliştirebilirsiniz. İşinizle ilgili yeni olayları takip etmeli ve kararlarınızı daha sonra vermelisiniz. Karşıt düşünceye sahip kişilerle yaptığınız görüşmelerde ikna kabiliyetinizi etkili bir şekilde kullanacaksınız. Fiziksel aktiviteleriniz için, yoğun bir döneme giriyorsunuz.

BOĞA:

Yeni bir işbirliği içinde olabilir ve bu işten önemli paralar kazanabilirsiniz. Her şey size bağlı gelişecek. Bugün çevrenizin sözlerinden etkilenmeden hareket etmeli ve yanılma payına yer vermemelisiniz. Başarı sizin için önemli bir olgu. Fakat her konuda kendinizi çok fazla yıpratıyor ve içsel disiplininizi bozmak istemiyorsunuz.

İKİZLER:

Düşüncelerinize akıcılık kazandırmak istiyor ve olayları kendi tarzınıza göre yorumluyorsunuz.. Bugün, arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız. Gerekli donananıma sahip olmanıza rağmen, atladığınız konular üzerinde tekrar düşünme fırsatı yaratmalı ve kendinize süre tanımalısınız.

YENGEÇ:

Bugün, kendi benliğinizle baş başa kalıp, çevre koşullarının yarattığı zoraki ortamlardan uzak kalmak istiyorsunuz. Bugün, uğraş verdiğiniz alanda kendi kendinize sabrı empoze edin. Ya da; yakın çalışma arkadaşınızın yardımını isteyin veya kısa süreli olarak faaliyet konunuzu ona devredin. Siz ayrıntıları abartarak süreyi uzatıyorsunuz.

ASLAN:

Çevresel koşulların, üzerinizdeki baskıyı esnetme konusunda gerekli yapılanmayı sağlamalısınız. Çalıştığınız iş yerinde yapmak istediğiniz bir çok şeyi, kısıtlı zaman çerçevesi yüzünden yaşama geçiremiyorsunuz. Bugün geliştireceğiniz yeni projeleriniz için, size yardım edecek dostlara ihtiyacınız olabilir. Aklınızı doğru kullanabileceğiniz bir gün.

BAŞAK:

Maddi konuların ve karşılıklı iletişim önemli olduğu bir gün. Olaylara gelişigüzel yorum getirmekten hoşlanmadığınız için, çekimser tavırlarınızın altında, bazı şeyleri daha iyi kavrama özelliği yatıyor. Bugün yine kendi doğrularınız için savaş vermek isteyeceksiniz. Finans konularda ketum olacağınız bir gün..

TERAZİ:

Sosyal yapınızın getirdiği avantajları kullanmak için, önünüzde güzel fırsatlar var. Mantık ve duygu ikilemi yaşadığınız bugün, çevrenizin fikirlerine kayıtsız kalmamalısınız. Çıkacağınız yolculuklar işiniz için önemli olacak. Gecikmiş işlerinizi tamamlamak için, önünüze çıkacak fırsatları yeniden gözden geçirmelisiniz.

AKREP:

Olayların iç yüzünü merak ederken, çevre bağlantılarınızı sistemli bir şekilde yürütmekten yanasınız. Bugün, arkadaşlarınızla sağlam ilişkileriniz içinde olacaksınız. Karşılıklı fikirlerin paslaştığı yeni fikirlere açıksınız ve size gelecek olan tekliflere olumlu yaklaşmak isteyeceksiniz. Duygularınızı yoğun yaşadığınız bir gün. Yaratıcılığınız hız kazanıyor.

YAY:

Kişisel ilişkilerinizde yeterli enerjiye sahip oluşunuz ve partnerinize verdiğiniz değer birlikteliğinize olumlu yansımalar getiriyor. Duygusal konularda kendinizi yenilemenin zamanı geldi. Partnerinizle birlikte yeni keşiflerde bulanacak, birbirinize söyleyemediğiniz bir çok konuyu paylaşabileceksiniz. Algılama konusunda güçlü bir gününüzdesiniz.

OĞLAK:

Olayları doğal akışına bırakmak için kendinizi zorlayacaksınız. Disiplin sizin için önemli bir unsur. İsteklerinizi yönlendirirken geleneksel davranışlar sergilemeniz, yenilik taraftarı olan kişilerden tepki almanıza neden olabilir. Aşırı yorgunluktan sinirleriniz gergin. Olaylara daha esnek bakmayı öğrenmelisiniz. Egolarınızı yenmelisiniz.

KOVA:

Mesleğinizle ilgili başarılı bir tablo çiziyor olmanız sizi çevrenizde örnek kişi haline getiriyor. Önem verdiğiniz kişileri istemeden kendinize çekmeyi biliyor ve oldukça da başarılı oluyorsunuz. Bugün, toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Birlikte çalıştığınız kadın arkadaşlarınızın fikirleri doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.

BALIK:

Bugün, duygusal konuların ön plana çıkmasıyla bir çok konuda derin ve anlamlı düşünceler. içinde olacaksınız. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal yaşamınızda karşılaştığınız problemleri gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz. Yaşamla ilgili ilginç fikirleriniz var ve olayları kendi çabanızla yönlendirmek istiyor, idealleriniz doğrultusunda karar vermek istiyorsunuz.