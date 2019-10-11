KOÇ:

Mesleğinizde ilerlemek istediğiniz zaman, duygusal davranmaktan vazgeçmelisiniz. Bugün, olayları değerlendirirken, yeteneklerinizi ortaya çıkarma çabası içindesiniz. İçinde bulunduğunuz sosyal çalışmalar, sizin bu yönünüzü tatmin ederken, yeni şartları da beraberinde getiriyor.

BOĞA:

Sezgilerinizi istediğiniz alanda kullanabileceğinizi çevrenize ispat etmelisiniz. Bugün, fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız. Duygusal anlamda çok çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Huzursuz ortamlardan uzak kalmayı başarabilirseniz, kendinizi çok daha iyi yansıtabileceksiniz.

İKİZLER:

Ay'ın bulunduğu konum, alıngan ve olaylardan çabuk etkilenen bir yapıya sahip olmanıza neden oluyor. Kişisel fikirlerinize ve kendi düşüncelerinize değer veriyorsunuz.. Kendi şartlarınızı zorlayacak, bulunduğunuz ortamlarda kendi düşüncelerinizde özgürce davranacaksınız. Beyinsel gücünüzün yüksek olduğu bir gün.

YENGEÇ:

Ay'ın konumu maddesel konulara daha fazla ağırlık vermenizi sağlarken, Merkür''ün konumu sizin pratik düşüncelerle hareket etmenizi sağlayacak. Bugün hızlı hareket ediyor ve her konuda üstün yeteneklerinizi sergiliyorsunuz. Hafızanızı kolay bir şekilde kullanacağınız için, haksızlıklar karşısında tepkili olabilirsiniz.

ASLAN:

Sizin sabit yönlerinizi bilenler, soru sormak söz konusu olduğu zaman, oldukça karamsarlaşıyorlar. Böyle durumlarda çalışma arkadaşlarınız size pek yaklaşmıyorlar. Bugün, buna benzer bir durum içinde olabilirsiniz. İnatçı tavırlarınızla kişiselliğinizi ortaya koymaktan çekinmeyeceğiniz bir gün.

BAŞAK:

Ay bilincinizin yoğun çalışmasına neden oluyor. Kafanızda her zaman, uğraştığınız işin dışında, henüz kendinizin de somutlaştıramadığı başka işlere yönelmek var. Mantıklı davranmakla çok şey kazanacaksınız. Hedeflerinize yaklaşırken, çevrenize kendinizi sevdirmeyi iyi biliyorsunuz. Bugün, sevdiğiniz işlerde başarılı olacaksınız..

TERAZİ:

Dış yapınızdan neşeli gibi görünmenize rağmen, dışa yansıyan yüzünüzde rahat bir ifade var. Bu yönünüzü bilmeyenler için, tam bir bilmecesiniz. Bugün sevdiklerinizin yardıma koştuğunuz bir gün olacak. Fakat dikkatli olmalı ve vücudunuzu güçlendirmelisiniz. Fazla hareketli olmaktan yorgun düşüyorsunuz.

AKREP:

Kişisel davranışlarınızla çevrenizde farklı olmayı başarıyorsunuz. Duygusallığınızla ilgili yaşadığınız alınganlıkların temelinde; kendi düşüncelerinizden kaynaklanan egoistlik yatmaktadır. Bugün disiplinli yönlerinizin size kazandıracağı karizmaya karşı , bazı değişimlere de hazır olun . Şartlarınızı zorlayacaksınız..

YAY:

Duygusal yönleriniz ön plana çıktığı zaman, mantığınız yardıma geliyor. Sürekli ikilem yaşadığınızı düşünenler yanılıyorlar. Yaşamı olduğu gibi kabul eden ve oyunları kurallarına göre oynayan, ender kişilerden birisiniz. Bugün, aktif yönlerinizi kullanabileceğiniz alanları seçiyorsunuz. Haklı olduğunuz konuların üzerine gideceksiniz.

OĞLAK:

Kaliteli yaşamayı sevdiğiniz için, seçimleriniz de bu yönde kullanıyorsunuz. Bugün bir çok kombinasyon çalışmalar içinde olmanıza rağmen, iyimserliğinizden ödün vermeyişiniz, çevrenizde merak konusu olabilir. Fakat siz, olayların farklı yönlerini düşündüğünüz için, hemen çözüm üretebiliyorsunuz

KOVA:

Maddi konularda girişimciliğinizi engelleyen gizli kuşkularınız var. İş birliği içinde hareket etmek için katılım beklemenize rağmen, sizinle aynı şeyi düşünmeyen kişiler var. Yapmanız gereken çok iş var ve siz zaman problemleri yaşıyorsunuz. Olayları abartmanız konusunda bazen aşırıya kaçıyorsunuz. İş çevrenizde disiplinli davranmalısınız.

BALIK:

Duygusal konularda, derin ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız. Yönetici gezegeniniz Neptün burcunuzda geri gidiyor. Özgürce ve rahat düşünmenize yardım ediyor. Fikirlerinizde hızlı bir aksiyon var. Bugün, iş hayatınızla ilgili pratik yönleriniz ön plana çıkarken, rahatladığınızı göreceksiniz. Hayallerinize asılmalısınız.