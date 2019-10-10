KOÇ:

Bugün kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Yaptığınız her iş özen ve dikkat istiyor. Üstelik fazla sorumluluk almanız, sizin iki kere daha fazla dikkatli olmanızı gerektiriyor. Herkesin gözü üstünüzde ve bunları biliyor olmanın rahatsızlığınızı taşıyorsunuz.. Duygularınızla hareket ettiğiniz zaman hatalar yapmanız doğal.

BOĞA:

İş ilişkilerinizde aşırı sabırlı davranışlarınız sizi adım, adım başarıya götürüyor. Sizi tanıyanlar bile, bu yönünüzü hala çözemediler. Anlaşılmaktan korkuyor gibi bir haliniz var. Farklı olmak hoşunuza gidiyor. Özellikle iş arkadaşlarınızın davranış biçimi çok önemli. Disiplinsizlikten nefret ediyorsunuz.

İKİZLER:

Karar vermeden önce öylesine ince eleyip sık dokuyorsunuz ki, çevrenizdeki kişileri canından bezdirebilirsiniz. Dar düşünceli ve bağnaz kişiler tarafından yargılanmanız sorun değil.Yakın ilişkilerinizde yanlış yönlendirmelerin getirdiği aksaklıklarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bugün, verdiğiniz sözleri yerine getirmelisiniz.

YENGEÇ:

Bugün, bir çok nedenlerden dolayı gereksiz problemlere kucak açıyorsunuz. Detaycı yapınızı daha belirgin bir hale getirmek isteyecek ve bugün duygusal davranmayı yeğleyeceksiniz. Belleğiniz çok güçlü. Yaşadığınız hiçbir olayı unutmuyorsunuz.. Aşk yaşantınızda ise, hiç kimseye taviz vermek istemiyorsunuz.

ASLAN:

Yakın dostlarınızla bir araya gelecek ve entelektüel konularda aynı düşünce içinde hareket edeceksiniz. Bugün kardeşlerinizle ortak çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz. Enerjinizi geçmiş deneylerden yola çıkarak yeni bir şekilde değerlendirme yoluna gidebilirsiniz. Önünüze sunulan seçenekleri doğru bir şekilde değerlendirmeye çalışmalısınız.

BAŞAK:

Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarını sürdürmek istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Mesleki başarınızı perçinleyici konumlar içindesiniz. Bu gün , yüksek hedefleriniz gündemde.. Uzun süredir planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek gücünüzün farkındasınız.

TERAZİ:

Duygulardan çok, akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Bugün grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz. Sorumluluk duygunuz artacak ve düzenli hareket etmeyi yeğleyeceksiniz. Sindirim sisteminize dikkat etmelisiniz.

AKREP:

Çekiciliğinizi ve yaratıcılığınızı kullanmak için; her türlü donanıma sahip olmanıza rağmen, kendinizi mutsuz etmek için adeta çabalıyorsunuz. Alacağınız haberleri olumlu bir şekilde kendi tarzınıza göre yönlendirebilirsiniz. Mükemmel bir tekniğiniz var. Değişik alanlarda tercihlerinizi kullanabilirsiniz.

YAY:

Gelen iş teklifleri karşısında, kafanızın karışmasını istemiyorsanız, partnerinizden yardım alabilirsiniz. Bugün, sürpriz gelişmelere tanık olabilir, başkalarının paralarından faydalanabilirsiniz. Yatırımlarınız hızla gelişecektir. Fakat ani çıkacak masraflarınızın olabileceğini unutmamalısınız.

OĞLAK:

İsteklerinizi başarma konusunda oldukça kararlısınız. Fiziksel ve zihinsel aktivitelerinizle dikkat çekeceğiniz bir gün içindesiniz. İsteklerinizin gerçekleşmesi için planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamalısınız. Bazılarınızın emlakla ilgili sorunları çözecek. Tartışma ortamlarından uzak kalmaya çalışın.

KOVA

Sahiplenici yönleriniz belirginleşiyor. . Kafanıza koyduğunuz şeyi yapma konusunda engel tanımayacak bu konuda size karşı gelenlere hırçın davranacaksınız. Hedefleriniz konusunda belirleyici olmaya devam ederken, içinde bulunduğunuz çevreye karşı ikna edici tavırlar sergilemeye özen göstereceksiniz.

BALIK:

Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayı sevmediğiniz halde, bu gün karmaşa içinde olacak fakat düşüncelerinizi iyi bir süspansiyon yapacaksınız. Gizli planlar ve eski dostlarla yapılan düşünce bazında organizasyonlar önemli olacaktır. Daha çok toplumsal ve yüksek hedefleriniz dahilinde hareket etmek isteyeceksiniz.