KOÇ:

Geniş bir düşünce yelpazesine sahip olmanıza rağmen, fikirlerinizi bazılarına ters gelebilir. Özgürce hareket etmek isteyeceğiniz bir gün içindesiniz.. Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi aşma çabası içindesiniz ve şartlarınızdan şikayetçi olabilirsiniz. Gün içinde moralinizi bozan her şeyden çok kolay etkilenebiliyorsunuz.

BOĞA:

Düşüncelerinizden kolay ödün vermeyen bir yapınız olmasına rağmen, gün içinde ortaya çıkacak olaylarla ilgili hatalarınızı gözden geçirme ihtiyacı içinde olacaksınız. Coşkularınızın sizi yönlendirmesinden hoşlanıyorsunuz.. İşinizle aranızda duygusal bir bağ oluşturmalı ve özel duygularınızı yansıtacak işler yapmalısınız.

İKİZLER:

Bugün, çevrenizde çekiciliğinizle dikkat çekecek ve isteklerinizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz. Her zamanki gibi yanlış anlaşılmaktan çekiniyorsunuz. Kendinize güvenmeniz gerektiğini farkındasınız. Yatırımlarınız için biraz daha beklemelisiniz. İnatçı ve idealist davranışlar içinde olmanız, bazı kişilerin dikkatini çekecektir.

YENGEÇ:

Romantik yönleriniz ortaya çıkıyor. Partnerinize karşı daha anlayışlı olmanız gereken bir gün içindesiniz. Fakat iddiacı yönleriniz yüzünden küçük tartışmalara neden olabilir. İlişkilerinizde, karşı tarafın olumlu düşüncelerinin etkisi altındasınız. Güçlü dostlarınızın size sunacakları teklifleri düşünmelisiniz. Bugün enerjinizi, her türlü konuya rahat bir şekilde yansıtabileceksiniz.

ASLAN:

Yakın dostlarınız tarafından desteklendiğinizi görmek sizi güçlendiriyor. Bugün, bulunduğunuz ortamlarda sizin fikirlerinize ihtiyaç duyan kişiler olacaktır. Özellikle mantıklı ve akıllı yaklaşımlarınız ve olaylara kısa sürede çözüm getirme tarzınız, her zaman takdir görüyor. Kişiliğinizden ödün vermek istemiyor ve çevrenize daha oto kontrollü yaklaşıyorsunuz.

BAŞAK:

Yapacağınız konuşmalarda takıntılı davranmaktan vazgeçmelisiniz. Arkadaşlarınızın size sunacağı tekliflere hazır olun. Uzun süredir ihmal ettiğiniz işlerinizin size sorun yaratmasını istemiyorsanız, verdiğiniz sözleri yerine getirmelisiniz. Çevrenizdeki olumsuz olaylardan etkilenmemelisiniz. Enerjinizin güçlü olduğu bir gün içindesiniz..

TERAZİ:

Maddi konularda istediğiniz bolluğu kavuşmak için, başlattığınız çalışmalara yeni bir yön vermek isteyeceksiniz. Bugün, karşılıklı ilişkilerinizde beklediğinizi güven duygusunu abartabilirsiniz. Sezgisel yeteneğiniz sayesinde her şeyi kolay çözerken, düş kırıklıkları da, yaşayabiliyorsunuz. Ani değişimler size iyi gelecektir.

AKREP:

Duygularınızda hata yapmamaya özen göstermelisiniz. Bugün, kendinizi aşma konusunda bir çok şey yapabilirsiniz. Uzun süredir şartlandığınız kurallarınızı bir kenara iterek, daha özgürce konuşabilir ve davranabilirsiniz. Bazı yarım kalan işleriniz yüzünden aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Önünüze çıkacak fırsatları değerlendirmek zorundasınız.

YAY:

Sınırlı koşullarınızdan oldukça sıkılıyorsunuz. Kendinizi aşma konusunda yeterli mücadele gücüne ve cesarete sahip olsanız bile, geleneksel yapınızı bozmak istemiyorsunuz. Ailenizle ilgili sürpriz olaylara hazırlıklı olmalısınız. Uyumlu olma isteği içindesiniz. Fakat, özgürlükçü duygularınızla birlikte bunu başarabilmeniz zor görünüyor.

OĞLAK:

Bugün cazibeniz ve çekiciliğinizden eminsiniz. Kendinizi her zamankinden çok daha rahat ifade edebiliyorsunuz. Partnerinizle zihinsel aktivitelerinizi birleştirme çabası içindesiniz. . Bugün Ay'ın burcunuzda ilerlemesi, çocuksu heyecanlarınızı körükleyebilir. Çılgınlıklar söz konusu. Aklına gelen her şeyi paylaşma ihtiyacı içindesiniz.

KOVA:

İdeallerinizi yeniden gözden geçirmek ve kendinizi yenilemek isteyeceksiniz. Düşüncelerinizi geliştirmek adına yapacağınız çalışmalardan olumlu yanıt alacak ve daha belirgin bir davranış sergileyeceksiniz. Bugün işinizle ilgili güçlü bir motivasyon desteğine ihtiyacınız var. Ailenize karşı görevlerinizi yerine getireceğiniz bir gün içindesiniz.

BALIK:

Ruhsal anlamda kendinize güveniyor ve yaşama farklı bakıyorsunuz. Sezgilerinizin güçlü olduğu bir gün ve karşınızdaki kişilerin düşüncelerini kolay hissetmeniz, huzursuz olmanıza neden oluyor. Daha esnek olmalısınız. . Dostlarınızla işbirliği içinde olduğunuz zaman, motivasyon gücünüz artıyor. Özgürce düşünmeniz gereken bir ortama hazırlanmalısınız.