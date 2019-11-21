KOÇ:

Yakın dostlarınızdan alacağınız haberler, sizin için oldukça sevindirici olacaktır. Orijinal fikirli kişilerden hoşlanıyorsunuz. Partnerinizle macera hissi yaşamak istiyor ve, birlikte yeni ve ortak kararlar alıyorsunuz. Arkadaşlarınız ve dostlarınızı memnun etmeyi arzulayabilirsiniz. Fakat uzun vadeli sözler vermemelisiniz.

BOĞA:

Güçlü enerjinizi hem kendiniz, hem de çevreniz hissediyor. Yapacağınız her şeyi, önceden tasarlamalısınız. Mesleki anlamda iyi bir dönemimdesiniz ve bazı problemlerin kendi içi bünyesinde çözüldüğünü göreceksiniz. Sağlıklı bir beslenme türünü tercih etmemeniz yüzünden, vücudunuz gereksiz yağlanıyor.

İKİZLER:

Maddi konularda girişimciliğinizin önüne geçilmiyor. Para kazanma konusunda beceriniz çok kuvvetli fakat, yaşamınızla ilgili sınavlarınız hiç bitmiyor. Bugün harcamalarınız konusunda duygusal davranmak yerine mantıklı olmalısınız. Sağlık konusunda metabolizmanızı destekleyecek bir beslenme şeklini. tercih etmelisiniz.

YENGEÇ:

Bugün, duygusal yaşantınızı entelektüel çalışmalarla süsleyebilirsiniz. Bulunduğunuz topluluklarda kendinizi ifade etmeyi yeğlemelisiniz. Çeşitli organizasyonlara katılarak, enerjinizi ortaya çıkaracaksınız. İradenizin gücü konunda tartışma kabul etmiyorsunuz. Hareketli yapınız kazalara neden olabilir.

ASLAN:

Kişiselliğinizi vurgulayacak işlerden hoşlanıyorsunuz. Bugün, kendinizle ilgili bir takım değişimler içindesiniz. Planladığınız çalışmalar için bol fırsatlı bir gün. Kişisel egonuzu bastırmak zorunda kalmak sizi olumsuz etkileyecektir. Duygularınızı paylaşma ihtiyacı içindesiniz. Yeni dostlukların size sağlayacağı avantajları görmezlikten gelmemelisiniz.

BAŞAK:

Ay burcunuzda ilerliyor ve duygusal yönlerinizin ağır bastığı bir gün içindesiniz. Eski duyguların sizi yanıltmasına izin vermemelisiniz. Bugün sizi etkileyen duygularınızın etkisinde olabilirsiniz. Özellikle, karşı cinsin ilgisi üzerinizde kalıyorsunuz.. Geçmiş aşkınızla ilgili pürüzleri kafanızdan atmalısınız.

TERAZİ:

Bugün, bir program dahilinde hareket etmelisiniz. Kendinize ait bazı gizli hesaplarınız olabilir Fakat uzun vade de, sonuçların değişeceğini düşünerek, kısa vade çözümlerden faydalanmalısınız. Birçok sorumluluk sizi bekliyor. Prensipleriniz konusunda taviz vermediğiniz gibi, bilgilerinizi yenileme ihtiyacı içindesiniz.

AKREP:

Ele aldığınız konular üzerinde sistemli bir şekilde düşünmekten kendinizi yorabilirsiniz. İletişim konusunda, kendinizden başka hiç kimseye güvenmek istemiyorsunuz. Bugün, içsel kararlarınızda belli bir sağlamlık ve otorite söz konusu. Duygusal bağlarınızı güçlü tutarken, sağlıklı bir mantık üretmek istiyorsunuz.

YAY:

Maddi konularda istediğiniz başarı grafiğine kavuşmak için, her türlü donanıma sahipsiniz. Gücünüzü yükseltmek için bazı değerlerin önemli olduğunu kabul ediyor ve mütevazi olmak istemiyorsunuz. Güvendiğinizi kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanıza neden olacak. Kendi gücünüzü çevrenize ispat etmek isteyeceksiniz.

OĞLAK:

Bugün, ortaklıklar konusunda düşündüğünüz şeyleri gerçekleştirmek isteyeceksiniz. Kapasiteniz çok yüksek ve hiçbir fırsatı kaçırmak istemiyorsunuz. Olaylardan yanlış etkilenerek kendinizi üzüyorsunuz. Yolları kapsayan bazı detaylar sizi meşgul edecektir. Güvenli kişilerle çalışmayı tercih ediyorsunuz.

KOVA:

Kendinizle ilgili sorunlarınızı kafanıza takmamalısınız. Nasıl olsa her türlü probleminize çare bulabilecek bir kapasiteniz var. Bugün Ay'ın konumu, ortak çalışmalar içinde olduğunuz kişilerle mantıksal yaklaşımlar içinde olacağınızı gösteriyor.. Sizden yaşça büyük kişilerin desteğine ihtiyacınız var. Ailenizle aranızda duygusal ilişkiler çok önemli..

BALIK:

Sosyal ve kişisel yaşamınızda istediğiniz enerjiyi yakalarken, partnerinizle birlikte ortak çalışmalara katılacaksınız. Grup çalışmalar ve toplu organizasyonlar için her türlü girişimciliğinizi kullanacaksınız. Motivasyon gücünüzü oldukça yüksek. Yolculuklar söz konusu olacaktır.