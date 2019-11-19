KOÇ:

Her türlü riskten ve spekülasyondan uzak kalmalısınız. Yaratıcılığınızın kısıtlandığını hissedeceğiniz bir gün. Sosyal ilişkilerinizde sorunlar başınızı ağrıtacaktır. Partnerinizle birbirinizi yanlış anlayabilirsiniz. Gergin olduğunuz anlarda, hızla size rahatsızlık veren düşünceyi veya ortamı terk etmelisiniz.

BOĞA:

Bugün her zamankinden daha fazla sevgiye ihtiyaç duyacaksınız. İmzalamanız gereken işlemlere dikkat etmelisiniz. Bazılarınız , kendilerinden yaşlı kişilerle duygusal ilişkilere girecekler ve ilişkilerindeki kısıtlanmalar ve zorluklar onları gergin yapacaktır. İçsel anlamda kendinizi gergin hissedeceksiniz. Düşünce tarzınız çevrenizde şok etkisi yaratabilir.

İKİZLER:

Satın alma duygunuzun yoğun olmasından dolayı düşündüğünüz şeyleri gerçekleştireceksiniz. Aklınız oldukça rasyonel çalışacak. Ticaretle uğraşıyorsanız, işinizle ilgili atılımları gerçekleştireceksiniz. Sanatla ilgilenenler iyi kazançlar elde edecek. Para kazanma konusunda oldukça mantıklı kararlar alacaksınız.

YENGEÇ:

Olaylara sezgilerinizle yaklaşmanıza rağmen, yaşamınızda ilginç gelişen bir mantık da var. Bugün başarılı aktiviteler peşindesiniz. Sesinizi yansıtacağınız konulara duygusallıkla süsleyebilirsiniz. Partnerinizle aranızda beklenmeyen gelişmeler var. Onun düşüncelerine öylesine değil, gerçekten önem vermelisiniz.

ASLAN:

Çevresel ilişkilerinizde kendiniz farklı bir şekilde ifade edeceğinizi biliyorsunuz. Beklediğiniz konuların ayağınıza gelmesi sizi olumlu motive etmeli.. İşinizle ilgili gelişmelerden memnun kalmayabilir ve kapasitenizi arttırma yoluna gidebilirsiniz. Sürekli değişen düşüncelerinizi, bugün çevrenizle paylaşma ihtiyacı içindesiniz.

BAŞAK:

Bugün çalışma yaşantınızla ilgili bazı pürüzler yaşayabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda hoşnutsuz durumlar söz konusu olabilir. Atılımlarınız için, gerekli sorumluluk duygusuna sahip olmanıza rağmen, çevresel koşulların kısıtlı olması nedeniyle, bazı zorluklar yaşıyorsunuz. Gözlerinizle ilgili problemler yakında gündeme gelebilir.

TERAZİ:

Aşk hayatınızla ilgili ilginç gelişmeler söz konusu olacak. İletişim konusunda başarılı günlerden biri. Sosyal ve kişisel evinizde gerçekleşecek olan bu açı nedeniyle, isteklerinizi kolayca karşı tarafa yansıtabileceksiniz. Finans konularında beklediğiniz ve istediğiniz gelişmeler sizi oldukça mutlu edecektir..

AKREP:

Uzun süredir arzuladığınız fakat bir türlü başaramadığınız kendinizle ilgili başlangıçları yapabilirsiniz. Yeni iş fırsatlarıyla ilgili yakın çevrenizden önemli ve güzel destekler alacaksınız. Kendinize güveniyor ve başlattığınız işler konusunda kararlı adımlar atıyorsunuz.Bugün, başkalarını yargılama konusunda aşırıya kaçabilirsiniz.

YAY:

Yaratıcılığınızı istediğiniz gibi karşı tarafa sunacak ve fikirlerinizi kabul ettireceksiniz. Ailenizden veya üstlerinizden beklediğiniz davranışlar, sizi tatmin etmeyebilir. Onlar bulunduğu şartlar dahilinde hareket ettikleri için, size dar bir kalıp sunacaklardır. Yakınlarınızla parasal konulara girmemelisiniz

OĞLAK:

Ay'ın konumu, sizde maddi anlamda güçlü olan kişilere yaklaşmanızı sağlıyor. Onlarla yapacağınız ortak çalışmalardan kazançlı çıkmanız mümkün. Hedeflerinizi iyi seçiyorsunuz. Bugün içsel sesinizin size sağlayacağı motive çok önemli olacak. Sosyal ilişkilerinize ağırlık vermeli ve kendinizi dış dünyaya açmayı denemeli ve enerjinizi doğru kullanmalısınız.

KOVA:

Bugün, duygusal konulara takıntılı olacaksınız. Partnerinizin düşüncelerini merak ettiğinizi ona belli etmek istemiyorsunuz. Karşılıklı konuşmaların size sağlayacağı yarar konusunda şüpheleriniz olabilir. Yaşamınızla ilgili yeniliklere açık değil değilsiniz. Gerilimli olmak sağlığınızı olumsuz etkileyebilir.

BALIK:

Aile duygularınızın ön planda olduğu bir gün. Sevdiklerinizle bir araya gelecek ve sıcak konuşmalar yapacaksınız. Bugün Ay'ın konumundan dolayı, iletişim konusunda yaşayacağınız duygusal yoğunluk, sizi anılarınıza götürebilir. Artık bazı olayların geçmişte kalması gerekiyor ve siz, yeni yaşantınıza olumlu bakmalısınız.