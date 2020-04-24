KOÇ:

Kafanızı hangi konu etkiledi ise, sizin için günün konusu bu oluyor. Bazen, başlangıcının ve sonucunun ne olacağını bilemiyorsunuz.. Duygusal olarak hızlı bir şekilde değişiyorsunuz. Sade bir yaşam size göre değil.



BOĞA:

Hareketli bir yaşam içinde olduğunuz için, sadece size ait olan zamanlarda kısa bir süre sonra sıkılıyorsunuz. Bugün sizinle uzun süredir bir arada olan yakın dostlarınızla birlikte hoş saatler geçirmek istiyorsunuz.



İKİZLER:

Yakın dostlarınızla bir arada hoş saatler geçirirken, sizi sıkan konuları unutmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Gönlünüzce eğlenin. Yakın akraba çevrelerinde basit çekişmelerden dolayı bu tür dedikodular eksik olmaz.



YENGEÇ:

Siz kendi doğrularınıza inandığınız zaman, her şey çok daha anlamlı ve güzel olduğunu biliyorsunuz. Bugün derin düşünmek size birçok konuda yoğunluk kazanmanıza neden olacak. Dağınıklık size çok şey kaybettirebiliyor.



ASLAN:

Ailenizle ilgili olaylara ilgisiz gibi dursanız bile, üzüldüğünüz gerçek. Bu güözellikle çevrenizdeki kişilerin temposu sizi etkiliyor. Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya atmaktan çekinmiyor, fakat tepki alıyorsunuz.



BAŞAK:

Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor, detaylardan yola çıkarak, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Yeni açılımlara hazır olmanıza rağmen, sizi kısıtlayan pürüzler konusunda ikilem yaşayabilirsiniz.



TERAZİ

Bugübaskıcı davranışlardan çabuk etkilendiğiniz için, kendinizi korumaya alacaksınız. Sahiplenme içgüdülerinizi kontrol altına almalısınız Zihninizde yer edinen konumlara ulaşmak için gerekli tüm imkanlara sahipsiniz.



AKREP:

Bugün, duygulardan çok, mantığınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.



YAY:

İş yapacağınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir. Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkatlerini üzerinizde olacak. Yaşadığınız bir ilişki varsa, istediğiniz sonucu alacaksınız.



OĞLAK:

Enerjinizi yükselten ve yaratıcılığınızı olumlu kullanabileceğiniz yeni bir başlangıç yapacağınız bir gün içindesiniz. İşinizle ilgili atılımlar yapmanız gereken önemli bir sürece girmiş bulunuyorsunuz. Disiplin önemli.



KOVA:

Güzel ve hoş konuşmalarınızla dikkat çekecek bir gün.. Duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız daha da güçlenebilir.



BALIK:

Duygularınızın derinliği karşısında endişeye kapılabilirsiniz. Sizi üzecek olaylardan uzak kalmayı çalışın. Özellikle yaşadığınız ve karşılaştığınız her şeyin ince hesaplarını yapıyor olmanız, size çok zarar veriyor.

