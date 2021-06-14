Kusura bakma... Özür dilerim...

En çok sevdiğim iki cümledir. Bir de 'Teşekkür ederim'i eklerseniz değmeyin keyfime. Yerinde ve zamanında kullanıldığı zaman açmayacağı kapı, almayacağı gönül yoktur. En kırgın ve kızgın anlarınızda tüm öfkelerinizi serinletir. Kalbinizdeki katılaşmış buzlarınızı eritiverir. Hele bu cümleler yüreğinizden bir türlü atamadığınız fakat aranızda istenmeyen rüzgarlar esen biri tarafından gelmişse ilaç gibi sizi anında iyileştirir. Hayatım boyunca bu cümleyi bana kullanan hiç kimseye uzun vadeli kırgınlık duyamadığım gibi sonraları hayıflanmışımdır, 'Dostluğumuza gereksiz duygular yüzünden ara verdik' diye. Oysa kısacık hayatımızda paylaşacak ne çok şey kaçırıyoruz diye arabesk bir cümleyle bağlamak istiyorum: "Bir hiç uğruna... " İki sevdiğim arkadaşıma sürpriz yapmak istedim. Klasik bir davranıştır bu, bilirsiniz.

Sevdiğimiz insanlar eğer birbirlerine dargın ve siz ikisiyle dostluğunuzu sürdürüyorsanız, bir yanınız hep eksiktir diğeriyle birlikteyken.

İçinizdeki yarım duyguların bütününü görmek istersiniz. En sevdiğim törenlerdir, arkadaşlarımla birlikte olmak ve herkesin aynı ortamda bir araya gelmesi. Dostluklar arkadaşlıklar hatta aşklar kolay kurulmuyor.



ÖNCE SOĞUK DAVRANDILAR

Konumuza gelelim; bu çok sevdiğim iki değerli arkadaşıma birbirinden habersizce aynı yerde bir karşılaştırma töreni hazırlayıverdim hevesim kaçmadan. Çünkü fazla düşünmeye başladığınız zaman, kuşkular, korkular, acabalar içinde tıkanıp kalıveriyorsunuz.

Enerjimi bozmak istemedim. Hızlı bir kurgu ve iki dargın arkadaşımı bir araya getirmeyi gerçekleştirdim. Her iki taraf da kendini haklı gördüğü için önce birbirlerine soğuk davrandılar. Aylar sonra karşılaşmak kolay değildi tabii. Geçmişte yaşanan olumsuz bir şey ne olursa olsun unutulmuyor gibi görünse de kalbimiz biliyor ki unutmaya mahkumuz. Beynimiz; öfkelerimizi kırgınlıklarımızın en ince ayrıntısını ne kadar saklayabilir ki... Hafızamızın bize ihaneti başladığı anda kendimize çevirdiğimiz oklarımızla mücadele etmeye başlıyoruz.

'Ah keşke' dediğimiz hayıflanmalarımızın kucağına düşmeden ve ilişkilerimizin dikişi daha fazla sökülmeden tamir edelim diye düşünenlerden olduğum için bir çoğunuzun da aynı fikirde olduğunu hisseder gibiyim.



SİHİRLİ KELİMELER SÖYLEYİN

İşte yine size bir hikaye; anlık bir öfkeyle biten bir aşk kurbanı arkadaşımın özlemlerini dinlemekten bıktığım bir gündü. İlk evlilik teklifini yaptığı zaman diye başlayıp kocaman bir aşk hikayesi yazdıktan sonra ve hala buram buram yüreğindeki aşkının dumanı tüterken nedir bu ayrılık hikayesi diye istemeden kızıverdim. (Bana hiç yakışmayan bir sertlikle) Üstelik ilişkilerinde ne kadar haksız olduğunu biliyor ve terslenmek korkusuyla gününü ahlarla, vahlarla geçiriyordu. Ben de çok bilmiş tavırlarımla (öyle olmadığım halde) arkadaşıma cesaret vermek istedim. Hayat her şeyi denememiz için bize defalarca fırsat verirken, kayıp zamanlarla uğraşmak istemeyen biri olduğum için güzel bir aşkın yok olmasına izin veremezdim. "Aşkta gurur" cümlesi nedense beni 16. yüzyıl dönem filmlerine götürür. Gururunda kullanılacağı alanlar ve konular vardır elbet... Nedense güzel aşk hikayelerinin bitişi bu duyguyla kısıtlanıyorsa ve kocaman bir 'Yazık' kelimesini barındırıyorsa tahammül edemiyorum.

Evet arkadaşım o sihirli küçücük kelimeyle hayatının aşkının teğet geçmesine izin vermedi.

Şimdilerde oldukça mutlu ve bana dua ediyor. Hayatınızda bu sihirli kelimeleri lütfen sizde esirgemeyin... Özür dilerim, lütfen, kusura bakmayın, teşekkür ederim...