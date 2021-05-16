KOÇ: ALIŞKANLIKLARINIZI aşmanın kolay olmadığının farkındasınız. Üstün nitelikli kişilerden alacağınız destek çok önemli. Bazı bağlantılarınızı doğru bir şekilde yönlendirmeyi başaracaksınız.
BOĞA: AKLINIZA taktığınız konularda ısrarcı fakat sessiz bir protesto davranışları içindesiniz.
Sanatsal olayları takip etmekten zevk duyacak, birçok davete katılacak ve kendinizi mutlu hissedeceksiniz.
İKİZLER: VURGULAYICI tavırlarla karşınızdaki kişiyi üzebilir ve onu zor durumda bırakabilirsiniz.
Duygusal saplantılarınızda ileriye gidebilir, onun adına kararlar verebilirsiniz.
Yaşamınızı zorlaştırmamalısınız.
YENGEÇ: KARARSIZLIKLAR peşinde olabilirsiniz.
Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz de genişliyor. Mantıklı düşünceden ayrılamadığınız için içinizde kıpırdamalara bir anlam vermekte zorlanabilirsiniz.
ASLAN: AŞK ve iş hayatınızı karıştırmamalısınız.
Yollardan gelen misafirlerinizi ağırlamak adına bazı masrafları gözden çıkarabilirsiniz.
Maddi konularınızı yeniden gözden geçirip birikimlerinizi değerlendirmelisiniz.
BAŞAK: YATIRIMLARINIZ konusunda size fikir verecek olan ailenizi ön plana çıkarmalısınız.
Yaşamınızda değişiklikler yapmak için gerekli atılımları sağlayacaksınız.
Bilgilerinizi kullanmanın tam zamanı.
TERAZİ: BUGÜN iletişim konusunda zorluk çekmeyecek, görüşmek istediğiniz kişilere bir şekilde ulaşacaksınız. Girişimciliğinizi hızlandırmak istiyor, gelişmelerinizi olumlu bir şekilde takip ediyorsunuz.
AKREP: ÇEVRENİZ için zor bir kişi olarak tanınabilirsiniz.
Aklınıza ve yeteneğinize her zaman güveniyorsunuz. Sosyal hayatınız oldukça renkli seyrederken, eğlenceli ortamlardan sıkılabilirsiniz.
YAY: DUYGULARINIZDAKİ artışlar yüzünden oto kontrol sınırlarınızı denetlemek zorunda kalacaksınız. Partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayı sevmiyorsunuz.
OĞLAK: MADDİ konularda yaratıcılığınızı kullanmak için kendi gücünüze ihtiyacınız var. Özgüveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli atıyorsunuz.
KOVA: DUYGULARINIZDA karmaşanın hakim olduğu bir yoğunluk yaşayabilirsiniz. İyi niyetle yaklaştığınız konularda beklenmeyen aksiliklerin çıkması sizi sakın üzmesin.
Bugün sizi ikna etmeye çalışacaklar.
BALIK: ÇEVRENİZ için, zor bir kişi olarak tanınabilirsiniz.
Aklınıza ve yeteneğinize güveniyorsunuz.
Sosyal hayatınız oldukça renkli. Eğlenceli ortamlardan sıkılabilirsiniz.
Birlikte adım attığınız kişilere dikkat.