KOÇ: ALIŞKANLIKLARINIZI aşmanın kolay olmadığının farkındasınız. Üstün nitelikli kişilerden alacağınız destek çok önemli. Bazı bağlantılarınızı doğru bir şekilde yönlendirmeyi başaracaksınız.

BOĞA: AKLINIZA taktığınız konularda ısrarcı fakat sessiz bir protesto davranışları içindesiniz.

Sanatsal olayları takip etmekten zevk duyacak, birçok davete katılacak ve kendinizi mutlu hissedeceksiniz.

İKİZLER: VURGULAYICI tavırlarla karşınızdaki kişiyi üzebilir ve onu zor durumda bırakabilirsiniz.

Duygusal saplantılarınızda ileriye gidebilir, onun adına kararlar verebilirsiniz.

Yaşamınızı zorlaştırmamalısınız.

YENGEÇ: KARARSIZLIKLAR peşinde olabilirsiniz.

Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz de genişliyor. Mantıklı düşünceden ayrılamadığınız için içinizde kıpırdamalara bir anlam vermekte zorlanabilirsiniz.

ASLAN: AŞK ve iş hayatınızı karıştırmamalısınız.

Yollardan gelen misafirlerinizi ağırlamak adına bazı masrafları gözden çıkarabilirsiniz.

Maddi konularınızı yeniden gözden geçirip birikimlerinizi değerlendirmelisiniz.

BAŞAK: YATIRIMLARINIZ konusunda size fikir verecek olan ailenizi ön plana çıkarmalısınız.

Yaşamınızda değişiklikler yapmak için gerekli atılımları sağlayacaksınız.

Bilgilerinizi kullanmanın tam zamanı.

TERAZİ: BUGÜN iletişim konusunda zorluk çekmeyecek, görüşmek istediğiniz kişilere bir şekilde ulaşacaksınız. Girişimciliğinizi hızlandırmak istiyor, gelişmelerinizi olumlu bir şekilde takip ediyorsunuz.

AKREP: ÇEVRENİZ için zor bir kişi olarak tanınabilirsiniz.

Aklınıza ve yeteneğinize her zaman güveniyorsunuz. Sosyal hayatınız oldukça renkli seyrederken, eğlenceli ortamlardan sıkılabilirsiniz.

YAY: DUYGULARINIZDAKİ artışlar yüzünden oto kontrol sınırlarınızı denetlemek zorunda kalacaksınız. Partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayı sevmiyorsunuz.

OĞLAK: MADDİ konularda yaratıcılığınızı kullanmak için kendi gücünüze ihtiyacınız var. Özgüveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli atıyorsunuz.

KOVA: DUYGULARINIZDA karmaşanın hakim olduğu bir yoğunluk yaşayabilirsiniz. İyi niyetle yaklaştığınız konularda beklenmeyen aksiliklerin çıkması sizi sakın üzmesin.

Bugün sizi ikna etmeye çalışacaklar.

BALIK: ÇEVRENİZ için, zor bir kişi olarak tanınabilirsiniz.

Aklınıza ve yeteneğinize güveniyorsunuz.

Sosyal hayatınız oldukça renkli. Eğlenceli ortamlardan sıkılabilirsiniz.

Birlikte adım attığınız kişilere dikkat.