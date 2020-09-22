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Haberler Spor UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

'dan 'ya görev

kokartlı Türk hakem 'ya tarafından görev verildi. Özkahya, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda 24 Eylül Perşembe günü Polonya'nın Legia ile 'nın Drita takımları arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

AA

22.09.2020, 15:19 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020,15:22

FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda 24 Eylül Perşembe günü Polonya'nın Legia Varşova ile Kosova'nın Drita takımları arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın başkenti Varşova'daki Wojska Polskiego Stadı'nda TSİ 21.30'da başlayacak müsabakada Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Kerem Ersoy üstlenecek.

Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Alper Ulusoy görev yapacak.

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