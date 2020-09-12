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Haberler Alanyaspor Milli Savunma Bakanlığı'ndan Aytemiz Alanyaspor’a teşekkür

'ndan Aytemiz ’a teşekkür

, hazırlattıkları kamuflaj desenli formanın satışından elde edilecek gelirin yüzde 10'unu Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını açıklayan Aytemiz 'a teşekkür etti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kamuflajlı formamız, yalnızca Alanyaspor'umuzun değil, vatanını, milletini ve askerini seven her bir vatandaşımızın da ikinci formasıdır' diyerek hepimizi gururlandıran, elde edilecek gelirlerin yüzde 10'unu da Mehmetçik Vakfımıza bağışlayacağını duyuran Aytemiz Alanyaspor'u, bu örnek davranışından ötürü kutluyor ve şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Aytemiz Alanyaspor’a teşekkür

12.09.2020, 16:08 Güncelleme Tarihi: 12.09.2020,16:15

Milli Savunma Bakanlığı, hazırlattıkları kamuflaj desenli formanın satışından elde edilecek gelirin yüzde 10'unu Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını açıklayan Aytemiz Alanyaspor'a teşekkür etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kamuflajlı formamız, yalnızca Alanyaspor'umuzun değil, vatanını, milletini ve askerini seven her bir vatandaşımızın da ikinci formasıdır' diyerek hepimizi gururlandıran, elde edilecek gelirlerin yüzde 10'unu da Mehmetçik Vakfımıza bağışlayacağını duyuran Aytemiz Alanyaspor'u, bu örnek davranışından ötürü kutluyor ve şükranlarımızı sunuyoruz. Gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden, her sahada kahramanca ve fedakârca görev yapan Mehmetçiklerimizin selamlarını iletmekten mutluluk duyuyor, bu milletin bir değeri olan Mehmetçik Vakfımızı unutmayan ve diğer takımlarımıza da örnek olacağını düşündüğümüz Alanyaspor'un yönetimine, futbolcularına ve değerli taraftarlarına, yeni sezonda, sahada başarılar diliyoruz" denildi.

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