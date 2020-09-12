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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Alexander Sörloth açıklaması

'dan açıklaması

 Kulübü, hakkında açıklama yaptı. Trabzon'a gelmeyen futbolcu hakkında yapılan açıklamada, disiplin talimatındaki ilgili maddelerin yürürlüğe girdiği duyuruldu.

Trabzonspor'dan Alexander Sörloth açıklaması

12.09.2020, 12:41 Güncelleme Tarihi: 12.09.2020,12:47

Trabzonspor Kulübü, belirlenen tarihte Trabzon'a gelmeyen futbolcuları Alexander Sörloth için noter tespiti yapıldığını ve disiplin talimatındaki ilgili maddelerin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

BORDO-MAVİLİ KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Futbolcumuz Alexander Sörloth için RB Leipzig Kulübünden resmi transfer teklifi gelmiş olup, yönetim kurulumuz tarafından kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bu teklif değerlendirilmektedir.

Kiralama sözleşmesinin erken feshini gerektiren ve tüm tarafların mutabık kalacağı bir anlaşma için süreç devam ederken, futbolcumuz Alexander Sorloth ülkesinin milli takımının kampına katılmak üzere Norveç'e gitmiştir. Karşılaşmaların ardından 8 Eylül Salı günü Trabzon'da olması gereken oyuncumuz, Oslo'da COVID-19 testi yaptırdığını, PCR testinin 10 Eylül Perşembe günü sonuçlanacağını ve 11 Eylül Cuma günü Trabzon'da olacağını tarafımıza bildirmiştir.

Bugün itibarıyla henüz Trabzon'a gelmeyen futbolcumuz için noter tespiti yapılmış olup kulübümüzün disiplin talimatındaki ilgili maddeler yürürlüğe girmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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