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Fenerbahçe'de Samatta sağlık kontrolünden geçirildi

Bu sene yaptığı transfer hamleleriyle dikkati çeken Fenerbahçe'de yeni oyuncu Mbwana Samatta sağlık kontrolünden geçirildi. Samatta'nın, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.

AA 25.09.2020, 16:39 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020,16:41