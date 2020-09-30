Süper Lig'in 4. haftasında 2 Ekim Cuma günü Trabzonspor'u konuk edecek Gaziantep FK'nin stoperi Jean Armel Kana Bıyık, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, lig öncesi kısa bir hazırlık süreci geçirdiklerini, lige de kötü başladıklarını belirtti.
Tecrübeli oyuncu, şöyle konuştu:
"Bizim için çok değişik bir sezon başlangıcı oldu. 3 haftada sadece 2 puan toplayabildik. Ama adım adım güçlenerek puanları toplamaya başlayacağız. Umarız maçtan güzel bir sonuç alırız. Ligin büyük takımlarından biriyle oynayacağız. Bu sene her maç çok zor. Bütün maçlara aynı şekilde hazırlanıyoruz. Umarım Trabzonspor maçıyla çıkışı yakalarız. Elimizden geldiğince yüreğimizle savaşarak puanlar almaya başlayacağız. Ama çok zor bir sezon bizi bekliyor."Denizlispor Teknik Direktörü Prosinecki: Çok kritik bir maça çıkacağız Altay'da yabancı sıkıntısı Karşıyaka'da geleceğe Göztepe'den takviye
Gaziantep FK'nin stoperi Kana Bıyık: Bu sene her maç çok zor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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