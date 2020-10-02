Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Amedej Vetrih'e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.
Son olarak Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyen 30 yaşındaki tecrübeli oyuncunun bonservisiyle transfer edildiği ve anlaşmanın sezon sonuna kadar geçerli olduğu öğrenildi.UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor'un rakipleri belli oldu Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük 9. randevuda Akhisar'da çifte kupalı kadro dağıldı
Gaziantep FK Amedej Vetrih'i transfer etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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