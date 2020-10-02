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Gaziantep FK Amedej Vetrih'i etti

Gaziantep Futbol Kulübü, Sloven orta saha oyuncusu Amedej Vetrih'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Amedej Vetrih’e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

Gaziantep FK Amedej Vetrih'i transfer etti

AA

02.10.2020, 15:42

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Amedej Vetrih'e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

Son olarak Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyen 30 yaşındaki tecrübeli oyuncunun bonservisiyle transfer edildiği ve anlaşmanın sezon sonuna kadar geçerli olduğu öğrenildi.

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