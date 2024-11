Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'ı yenerek Avrupa hedefinde önemli bir engeli daha aşan Göztepe'de Başkan Rasmus Ankersen, önemli açıklamalar yaptı. Sarı-kırmızılı ekibin Danimarkalı patronu, takımın oyun stili ile ilgili ilginç bir benzetme yaptı.

Başkan Rasmus Ankersen'in 'Taraftarlar klasik müzik konseri dinlemek istemiyor' sözlerinin ardından dün Göztepe sosyal medya hesaplarından bir video yayınlandı. Beşiktaş maçının gollerinin yer aldığı videoda, fileleri havalandıran Malcom Bokele, Taha Altıkardeş, David Datro Fofana ve David Tijanic, yapay zeka kullanılarak Rock yıldızlarına benzetildi.

Ankersen, Türkiye'de işe yarayacağını düşündükleri bir oyun stili geliştirmeye çalıştıklarını belirterek, "Agresif ve yoğun bir oyun stili için çabalıyoruz. Ayrıca taraftarın ve kulübün arkasında camianın hoşuna gidecek bir oyun stiline sahip olmanın önemli olduğunu düşünüyorum.

Göztepe taraftarlarının bu tür bir futbolu sevdiğini düşünüyorum. Aksiyon seviyorlar. Sanırım her hafta klasik müzik konseri izlemek istemiyorlar, onlar Rock'n Roll konserine gitmek istiyor. Biz de statta onlara Rock'n Roll sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"PARA ÇÖZÜM DEĞİL"

Paranın her sorunu çözmediğini hatırlatan Ankersen, "Antrenman süreçleri, günlük çalışmalar, görünmeyen bölümde yaptığınız her şey önemlidir ve biz de her gün bunlar üzerinde çalışıyoruz. Ama Türkiye'de transferleri, dedikoduları ve spekülasyonları seviyorsunuz. Bunu anlıyorum ama bu bizim modelimiz değil. Elbette transferler yapacağız ve tabi takıma yatırımlar da yaptık. Ancak yapabilecek başka birçok şey var ve bu bizim modelimizin bir parçası" diye konuştu.