1.AYAK: Arapların maiden yarışını kalabalık tutmakta yarar var. Balüzümlü, Dondurmacı, Gidentuba, Doğu Esintisi, Şarara ve Begümtay öncelikli tercihlerim.

2.AYAK: Çimdeki "Satış 2" koşusunda Dimitra, Haritacı Kız, My Leah, Ferhatbey ve The Best Simge arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: Orta mesafe 17 handikap kapışmasında favorim Tancan Bey. Rakip yazacaklar Gipsy Danger ve Magfellow'a şans tanısınlar.

4.AYAK: 5 şartlı yarışta Bolt Girl, Duello, Emekyemez ve Cara Vaggio kapışması kazananı belirler.

5.AYAK: Uzun mesafeli 16 handikapta Chance Of Meloş, Imogen ve Rotasız Seyyah birincilik adaylarım.

6.AYAK: Kapanış koşusunu formunu geliştiren Dünür'ün kazanmasını bekliyor ve tek yazılmasını öneriyorum.