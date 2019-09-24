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Anasayfa > Yazarlar > Son ayak tek
Son ayak tek ERGUN ONARIR Son ayak tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 24.09.2019, 00:00

1.AYAK: Arapların maiden yarışını kalabalık tutmakta yarar var. Balüzümlü, Dondurmacı, Gidentuba, Doğu Esintisi, Şarara ve Begümtay öncelikli tercihlerim.
2.AYAK: Çimdeki "Satış 2" koşusunda Dimitra, Haritacı Kız, My Leah, Ferhatbey ve The Best Simge arasında düğüm çözülür.
3.AYAK: Orta mesafe 17 handikap kapışmasında favorim Tancan Bey. Rakip yazacaklar Gipsy Danger ve Magfellow'a şans tanısınlar.
4.AYAK: 5 şartlı yarışta Bolt Girl, Duello, Emekyemez ve Cara Vaggio kapışması kazananı belirler.
5.AYAK: Uzun mesafeli 16 handikapta Chance Of Meloş, Imogen ve Rotasız Seyyah birincilik adaylarım.
6.AYAK: Kapanış koşusunu formunu geliştiren Dünür'ün kazanmasını bekliyor ve tek yazılmasını öneriyorum.

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