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Anasayfa > Yazarlar > “Cahide” koşusu
“Cahide” koşusu ERGUN ONARIR “Cahide” koşusu ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 20.09.2019, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin sentetikteki orta mesafe yarışını kapatmak gerek. Gaddara, Makaracı Çocuk, Invincible Baby, Tolerans, Secret Victory ve Cerensel öncelikli tercihlerim.
2.AYAK: 22 dişi tayın katıldığı "Cahide" koşusunu Karataş yönetimindeki Aynişan'ın kazanmasını bekliyorum.
3.AYAK: "Bahadır Gödek" koşusunda Grashof, Silver Arrow ve Gödek arasında düğüm çözülür.
4.AYAK: Arapların "İstanbul Üniversitesi" koşusunda Diliran, Bay Emir, Ulukız ve Taşkır çekişmesi kazananı belirler.
5.AYAK: Maiden yarışta Serbülent, Dark Saga, Çılgın Güzel, Abana Beyi ve Last Impact birinciliğe daha yakın taylar.
6.AYAK: Kapanıştaki 16 handikap yarışında Salvo ve Asteroid birlikte düşünülmeli.

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