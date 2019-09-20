1.AYAK: İngilizlerin sentetikteki orta mesafe yarışını kapatmak gerek. Gaddara, Makaracı Çocuk, Invincible Baby, Tolerans, Secret Victory ve Cerensel öncelikli tercihlerim.

2.AYAK: 22 dişi tayın katıldığı "Cahide" koşusunu Karataş yönetimindeki Aynişan'ın kazanmasını bekliyorum.

3.AYAK: "Bahadır Gödek" koşusunda Grashof, Silver Arrow ve Gödek arasında düğüm çözülür.

4.AYAK: Arapların "İstanbul Üniversitesi" koşusunda Diliran, Bay Emir, Ulukız ve Taşkır çekişmesi kazananı belirler.

5.AYAK: Maiden yarışta Serbülent, Dark Saga, Çılgın Güzel, Abana Beyi ve Last Impact birinciliğe daha yakın taylar.

6.AYAK: Kapanıştaki 16 handikap yarışında Salvo ve Asteroid birlikte düşünülmeli.