1.AYAK: Kupalı yarışta Akarnejat, Sinanlı ve Goben öncelikli isimler. Aksakal'dan bir sürpriz gelebilir.

2.AYAK: Dişi İngilizlerin sentetikteki 4 şartlı yarışında Gümüş Kafes, Tatanka, Aysev ve Samothraki çekişmesine Nobel Princess de katılabilir.

3.AYAK: Arapların "Veliefendi" koşusunda Semend, Cevher, Serdümen ve Yetim Ahmet öncelikli isimler. Dede Seydo yeri olanlara.

4.AYAK: Maiden yarışta formunu ilerleten Steel Man birinciliğin en güçlü adayı. Riski sevenlerce tek yazılabilir.

5.AYAK: Çim pistteki 15 handikap yarışını kalabalık tutalım. Flash Forward, Comandat, November Rain, Tribute To Joss ve King Mage birinciliğe daha yakın taylar.

6.AYAK: Kapanıştaki 3 şartlı yarışta Oscuro, Yüzatlı ve Atiba öne çıkan taylar. Makinist de yazılabilir