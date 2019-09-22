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Steel Man şanslı ERGUN ONARIR Steel Man şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 22.09.2019, 00:00

1.AYAK: Kupalı yarışta Akarnejat, Sinanlı ve Goben öncelikli isimler. Aksakal'dan bir sürpriz gelebilir.
2.AYAK: Dişi İngilizlerin sentetikteki 4 şartlı yarışında Gümüş Kafes, Tatanka, Aysev ve Samothraki çekişmesine Nobel Princess de katılabilir.
3.AYAK: Arapların "Veliefendi" koşusunda Semend, Cevher, Serdümen ve Yetim Ahmet öncelikli isimler. Dede Seydo yeri olanlara.
4.AYAK: Maiden yarışta formunu ilerleten Steel Man birinciliğin en güçlü adayı. Riski sevenlerce tek yazılabilir.
5.AYAK: Çim pistteki 15 handikap yarışını kalabalık tutalım. Flash Forward, Comandat, November Rain, Tribute To Joss ve King Mage birinciliğe daha yakın taylar.
6.AYAK: Kapanıştaki 3 şartlı yarışta Oscuro, Yüzatlı ve Atiba öne çıkan taylar. Makinist de yazılabilir

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