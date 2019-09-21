1.AYAK: Arapların çim pistteki 16 handikap kapışmasında Favori Kız, Acıdilli Fatih, Evdegül, Canözgü, Landing ve Trakyalı arasında düğüm çözülür.

2.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli 15 handikap yarışında Türknur, Power Of Angels, Fresh Yourself, Bana, Dökerliz ve Küpşeker birinciliğe daha yakın taylar.

3.AYAK: Çim pistteki 21 handikap yarışı da çekişmeli geçecek. Wounded, Kayı Ovası, Kara Mehmet, Güzelat ve Paramparça birincilik adaylarım.

4.AYAK: Arap taylarının "Datça" koşusunu Kardeşcan'ın kolay kazanmasını bekliyorum.

5.AYAK: Maiden yarışta favorim Ondörtşubat. Tek yazamayanlar Demirbars'a şans tanısınlar.

6.AYAK: Kapanıştaki 4 şartlı yarışta Long Rifle, Simaykoç, Galvatron ve April Blessing arasında kazanan belirlenir.