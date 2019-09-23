1.AYAK: İngilizlerin çim pistteki 21 handikap yarışında Super Steel, Andiamo, Eyüpşah ve Gölcüklü birinciliğe daha yakın isimler.

2.AYAK: Arap taylarının çimdeki 14 handikap yarışını formunu geliştiren Çelikmavi'nin kazanmasını bekliyorum.

3.AYAK: 2 yaşlıların "Satış 2" koşusunda Çelikgüç, Babasami ve Kumarbaz daha şansı taylar.

4.AYAK: Maiden yarışta Street Fighter ve Enesin Oğlu ayrımsız kuponlarda yer almalı.

5.AYAK: Arapların çimdeki 5 şartlı yarışını kalabalık tutalım. Amankaya, Günyeli, Malakka, Arslandikeni, Ezine Gelini ve It May Rain birincilik adaylarım.

6.AYAK: Kapanış koşusunda Galiçya, Ertecimer, Islah, Lizardon ve Oğulcanım arasında düğüm çözülür.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın