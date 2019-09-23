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Anasayfa > Yazarlar > Çelikmavi şanslı
Çelikmavi şanslı ERGUN ONARIR Çelikmavi şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 23.09.2019, 00:00
1.AYAK: İngilizlerin çim pistteki 21 handikap yarışında Super Steel, Andiamo, Eyüpşah ve Gölcüklü birinciliğe daha yakın isimler.
2.AYAK: Arap taylarının çimdeki 14 handikap yarışını formunu geliştiren Çelikmavi'nin kazanmasını bekliyorum.
3.AYAK: 2 yaşlıların "Satış 2" koşusunda Çelikgüç, Babasami ve Kumarbaz daha şansı taylar.
4.AYAK: Maiden yarışta Street Fighter ve Enesin Oğlu ayrımsız kuponlarda yer almalı.
5.AYAK: Arapların çimdeki 5 şartlı yarışını kalabalık tutalım. Amankaya, Günyeli, Malakka, Arslandikeni, Ezine Gelini ve It May Rain birincilik adaylarım.
6.AYAK: Kapanış koşusunda Galiçya, Ertecimer, Islah, Lizardon ve Oğulcanım arasında düğüm çözülür.
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