1.AYAK: İngilizlerin kısa vade FICAC koşusunda Alpdağı, Gold Foot, Star Force ve Seventh Sense arasında kazanan belirlenir.

2.AYAK: Arapların kısa mesafe 17 handikap yarışında Karamustafa, Canım Mira, Koca Muğlalı, Bombacan ve Vanlımaho öncelikli isimler.

3.AYAK: İngilizlerin çim pistteki uzun mesafe yarışında Şirinyer Güzeli ve Değerli ayrımsız yazılmalı. Nigella yeri olanlara.

4.AYAK: Arapların kısa vade yarışını formunu üst düzeye taşıyan Demirhasan'ın kazanmasını bekliyor ve tek yazılmasını öneriyorum.

5.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Elizabeth Keen, Drina ve Cahide Sultan öne çıkan taylar. Bosnalı Kız sürpriz.

6.AYAK: Kapanış koşusunda Bavo Brao, Lozan, Kunta Kinte, Hasfırtına, Madam Alya ve Tek Dadaş birinciliğe yakın taylar.