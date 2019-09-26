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Anasayfa > Yazarlar > Demirhasan tek
Demirhasan tek ERGUN ONARIR Demirhasan tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 26.09.2019, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin kısa vade FICAC koşusunda Alpdağı, Gold Foot, Star Force ve Seventh Sense arasında kazanan belirlenir.
2.AYAK: Arapların kısa mesafe 17 handikap yarışında Karamustafa, Canım Mira, Koca Muğlalı, Bombacan ve Vanlımaho öncelikli isimler.
3.AYAK: İngilizlerin çim pistteki uzun mesafe yarışında Şirinyer Güzeli ve Değerli ayrımsız yazılmalı. Nigella yeri olanlara.
4.AYAK: Arapların kısa vade yarışını formunu üst düzeye taşıyan Demirhasan'ın kazanmasını bekliyor ve tek yazılmasını öneriyorum.
5.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Elizabeth Keen, Drina ve Cahide Sultan öne çıkan taylar. Bosnalı Kız sürpriz.
6.AYAK: Kapanış koşusunda Bavo Brao, Lozan, Kunta Kinte, Hasfırtına, Madam Alya ve Tek Dadaş birinciliğe yakın taylar.

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