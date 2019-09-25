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Anasayfa > Yazarlar > Lady Maya farklı
Lady Maya farklı ERGUN ONARIR Lady Maya farklı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 25.09.2019, 00:00

1.AYAK: "Talha Dinçel" koşusunda Sumel Han, Alberto, Uludaz ve Impulsive öncelikli arıkanlar. Humbara ve After Forever yeri olanlara.
2.AYAK: Arapların çimdeki 4 şartlı yarışında Coşgel, Aljabar, Muhsin ve Bağrıyanık öne çıkıyor.
Haberpolat ve Canımbabam geniş oynayanlara.
3.AYAK: Kısrakların uzun mesafeli çim yarışında Öncüpınar, Sanay ve Fırtına Toynok kapışmasına Saray Cariyesi de katılabilir.
4.AYAK: Sentetikteki 17 handikap yarışında Juno, Şpildat ve Silver Wolf arasında kazanan belirlenir.
5.AYAK: İlk kez piste çıkan dişi tayların "Noces" koşusunda idman pistindeki görüntüsüyle Lady Maya risk almayı sevenlerce tek yazılabilir.
6.AYAK: Kapanıştaki 16 handikap çekişmesinde Carrot, Lord Of Time, Engel Yok, Scifo ve Dirty Woman arasında düğüm çözülür.

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