1.AYAK: "Talha Dinçel" koşusunda Sumel Han, Alberto, Uludaz ve Impulsive öncelikli arıkanlar. Humbara ve After Forever yeri olanlara.

2.AYAK: Arapların çimdeki 4 şartlı yarışında Coşgel, Aljabar, Muhsin ve Bağrıyanık öne çıkıyor.

Haberpolat ve Canımbabam geniş oynayanlara.

3.AYAK: Kısrakların uzun mesafeli çim yarışında Öncüpınar, Sanay ve Fırtına Toynok kapışmasına Saray Cariyesi de katılabilir.

4.AYAK: Sentetikteki 17 handikap yarışında Juno, Şpildat ve Silver Wolf arasında kazanan belirlenir.

5.AYAK: İlk kez piste çıkan dişi tayların "Noces" koşusunda idman pistindeki görüntüsüyle Lady Maya risk almayı sevenlerce tek yazılabilir.

6.AYAK: Kapanıştaki 16 handikap çekişmesinde Carrot, Lord Of Time, Engel Yok, Scifo ve Dirty Woman arasında düğüm çözülür.