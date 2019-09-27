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Anasayfa > Yazarlar > Fırtınakasım tek
Fırtınakasım tek ERGUN ONARIR Fırtınakasım tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 27.09.2019, 00:00

1.AYAK: Maiden yarışta formunu geliştiren Zaman Hattı ve Bedirli Kız ayrımsız kuponlarda yer almalı.
2.AYAK: 2 yaşlı dişi tayların kupa mücadelesinde Last Chance Lady, Abjarkız, Prior, Dolphins Girl ve Past Inside Me öncelikli isimler.
3.AYAK: Çimdeki sürat yarışında Let Her Go, Makambo ve İrem Su arasında düğüm çözülür.
4.AYAK: "Kızkulesi" koşusunda Allegre Fiddle, My Perfection, Cheri Cheri Lady ve Miss Helin öne çıkıyor. İrem Su yeri olanlara.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışı formunu üst sıralara taşıyan Fırtınakasım'ın kazanmasını bekliyorum.
6.AYAK: Kapanıştaki Arapların "Satış 2" koşusunda Makedon, Göktekinbey, Ateşhattı, Tumbul Yalaz, Hanım Hanım ve Yaramaz birincilik adaylarım.

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