1.AYAK: Maiden yarışta formunu geliştiren Zaman Hattı ve Bedirli Kız ayrımsız kuponlarda yer almalı.

2.AYAK: 2 yaşlı dişi tayların kupa mücadelesinde Last Chance Lady, Abjarkız, Prior, Dolphins Girl ve Past Inside Me öncelikli isimler.

3.AYAK: Çimdeki sürat yarışında Let Her Go, Makambo ve İrem Su arasında düğüm çözülür.

4.AYAK: "Kızkulesi" koşusunda Allegre Fiddle, My Perfection, Cheri Cheri Lady ve Miss Helin öne çıkıyor. İrem Su yeri olanlara.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışı formunu üst sıralara taşıyan Fırtınakasım'ın kazanmasını bekliyorum.

6.AYAK: Kapanıştaki Arapların "Satış 2" koşusunda Makedon, Göktekinbey, Ateşhattı, Tumbul Yalaz, Hanım Hanım ve Yaramaz birincilik adaylarım.