1.AYAK: Dişi tayların çim pistteki uzun mesafe yarışında Balaca, Danielas Daughter, Kısadevre, Daddy Cool ve Brave Air kapışmasını izleyeceğiz.

Power Of Angels sürpriz.

2.AYAK: Maiden yarışta Özdemir Ağa, Badinhan, Terapist, Buzluhan, Kobra Şahin ve Arapman birinciliğe daha yakın taylar.

3.AYAK: Çim pistteki sürat yarışını formunu geliştiren Don Corleone'nin kazanmasını bekliyorum.

4.AYAK: Kısa vade yarışta Tomiris, Borantay ve Gölcüklü öne çıkıyor.

Güvenemeyenler Bay Jak ve Kingemre'ye şans tanısınlar!

5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Benoyuncu, Yurdaışık ve Yadigarbey çekişmesine Cesurhalim de katılabilir.

Candanbey daha sonra.

6.AYAK: Kısrakların çimdeki kapanış koşusunda It May Rain ve Coşgel birlikte düşünülmeli.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın