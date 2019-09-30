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Anasayfa > Yazarlar > Don Corleone
Don Corleone ERGUN ONARIR Don Corleone ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 30.09.2019, 00:00
1.AYAK: Dişi tayların çim pistteki uzun mesafe yarışında Balaca, Danielas Daughter, Kısadevre, Daddy Cool ve Brave Air kapışmasını izleyeceğiz.
Power Of Angels sürpriz.
2.AYAK: Maiden yarışta Özdemir Ağa, Badinhan, Terapist, Buzluhan, Kobra Şahin ve Arapman birinciliğe daha yakın taylar.
3.AYAK: Çim pistteki sürat yarışını formunu geliştiren Don Corleone'nin kazanmasını bekliyorum.
4.AYAK: Kısa vade yarışta Tomiris, Borantay ve Gölcüklü öne çıkıyor.
Güvenemeyenler Bay Jak ve Kingemre'ye şans tanısınlar!
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Benoyuncu, Yurdaışık ve Yadigarbey çekişmesine Cesurhalim de katılabilir.
Candanbey daha sonra.
6.AYAK: Kısrakların çimdeki kapanış koşusunda It May Rain ve Coşgel birlikte düşünülmeli.
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