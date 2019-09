1.AYAK: Arapların yamaklara ait çim pistteki 4 şartlı yarışında ilk şansı Ağrı Kesici'ye veriyorum. Demirpoyrazım, Landing ve Kehkeşan rakip olarak düşünülmeli.

2.AYAK: Kumdaki orta mesafe 19 şartlı yarışta Dallas, Twist Lady, Prensesutkun, Million Dolar Man ve Perfect Leo birinciliğe daha yakın taylar.

3.AYAK: İngilizlerin 15 handikap yarışında Mekanik, Hayta ve Urla Zamanı öncelikli isimler. Spring Break yeri olanlara.

4.AYAK: "Şirince" koşusunu formunu zirveye taşıyan Turkish Legend'in kazanmasını bekliyor ce tek yazılmasını öneriyorum.

5.AYAK: Çimdeki maiden yarışta Karadutum, Orki ve Ondörtşubat birincilik mücadelesi verecek taylar.

6.AYAK: Kapanıştaki 4 şartlı yarışta My Pride, Go For The After, Mctamer ve El Patron öne çıkan taylar. Demirhanbey sürpriz.