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Anasayfa > Yazarlar > Turkish Legend
Turkish Legend ERGUN ONARIR Turkish Legend ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 28.09.2019, 00:00

1.AYAK: Arapların yamaklara ait çim pistteki 4 şartlı yarışında ilk şansı Ağrı Kesici'ye veriyorum. Demirpoyrazım, Landing ve Kehkeşan rakip olarak düşünülmeli.
2.AYAK: Kumdaki orta mesafe 19 şartlı yarışta Dallas, Twist Lady, Prensesutkun, Million Dolar Man ve Perfect Leo birinciliğe daha yakın taylar.
3.AYAK: İngilizlerin 15 handikap yarışında Mekanik, Hayta ve Urla Zamanı öncelikli isimler. Spring Break yeri olanlara.
4.AYAK: "Şirince" koşusunu formunu zirveye taşıyan Turkish Legend'in kazanmasını bekliyor ce tek yazılmasını öneriyorum.
5.AYAK: Çimdeki maiden yarışta Karadutum, Orki ve Ondörtşubat birincilik mücadelesi verecek taylar.
6.AYAK: Kapanıştaki 4 şartlı yarışta My Pride, Go For The After, Mctamer ve El Patron öne çıkan taylar. Demirhanbey sürpriz.

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