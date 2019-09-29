  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa > Yazarlar > Rhythm Divine
Rhythm Divine ERGUN ONARIR Rhythm Divine ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 29.09.2019, 00:00

1.AYAK: Dişi Arap taylarının 4 şartlı yarışında Sagarmata, Altın Suyu, Uçan Naz, Uçan Abla ve Eylülümcan öncelikli isimler.
2.AYAK: "Ekrem Kurt" koşusunda Agera, Jack Sparrow, Padre Padrone ve Baldemar öne çıkan taylar. Kayı Ovası Always Forth geniş oynayanlara.
3.AYAK: "TJK Kupası" koşusunda Finesse ve Hasafet birlikte düşünülmeli.
4.AYAK: İngilizlerin "Marmara" koşusunu forsunu zirveye taşıyan Rhythm Divine'nin kazanmasını bekliyorum.
5.AYAK: 2 yaşlı tayların yarışını kapatmak gerek. Alihan, Castle Rock, Coşku, El Sahaarwy, Yaşama Sevinci ve Geronimo birincilik adaylarım.
6.AYAK: Çimdeki kapanış koşusunda Rockabye, Longstar ve Aly Wins arasında düğüm çözülür.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
BİZE ULAŞIN