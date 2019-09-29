1.AYAK: Dişi Arap taylarının 4 şartlı yarışında Sagarmata, Altın Suyu, Uçan Naz, Uçan Abla ve Eylülümcan öncelikli isimler.

2.AYAK: "Ekrem Kurt" koşusunda Agera, Jack Sparrow, Padre Padrone ve Baldemar öne çıkan taylar. Kayı Ovası Always Forth geniş oynayanlara.

3.AYAK: "TJK Kupası" koşusunda Finesse ve Hasafet birlikte düşünülmeli.

4.AYAK: İngilizlerin "Marmara" koşusunu forsunu zirveye taşıyan Rhythm Divine'nin kazanmasını bekliyorum.

5.AYAK: 2 yaşlı tayların yarışını kapatmak gerek. Alihan, Castle Rock, Coşku, El Sahaarwy, Yaşama Sevinci ve Geronimo birincilik adaylarım.

6.AYAK: Çimdeki kapanış koşusunda Rockabye, Longstar ve Aly Wins arasında düğüm çözülür.