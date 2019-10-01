1.AYAK: Arapların 15 handikap kapışmasında Canım Çidem, Narşerbeti, Yeşiltaş ve Mücbir öncelikli isimler. Küçük Demirkırım, Arzudicle ve Haralı geniş oynayanlara.

2.AYAK: Çim pistteki maiden yarışı formunu geliştiren Küçükbakır'ın kazanmasını bekliyorum.

3.AYAK: 19 şartlı yarışta Steel Matador, Çukurova Yağız, Love Flower, Mir Hanlı ve Limitless öne çıkan taylar.

4.AYAK: Dişi tayların 5 şartlı yarışında Temperance, Real Life ve Magician Gosha öne çıkıyor. Baby Rich ve Royal Chick yeri olanlara.

5.AYAK: Orta mesafe 14 handikap yarışını kalabalık tutalım. Yoldaşkaya, Bonanza, Barış, Rentele, My Dear Girl ve Vlastelin birinciliğe daha yakın taylar.

6.AYAK: Kapanıştaki maiden yarışta Bolkar Yavrusu ve Kudrethanım arasında düğüm çözülür.