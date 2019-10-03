1.AYAK: Tayların çim pistteki 4 şartlı yarışı çekişmeli geçmeye aday. Rhythm Of Power, Hard Flood, Hüsni, Kara Dadaş, Çelikgüç ve Elibar arasında düğüm çözülür.

2.AYAK: Uzun mesafeli 16 handikapta Kara Mehmet, Şirinyer Güzeli, Cloud Walker, War Reason, Varolhan ve My Big Boy öncelikli isimler.

3.AYAK: Arapların 15 handikap yarışında Favori Kız, Muhsin, Süerdem, Benligül ve Şanslı Kafkas birincilik adaylarım.

4.AYAK: İlk kez piste çıkan 2 yaşlıların 1 şartlı yarışını idman pistindeki görüntüsüyle Wonderkid'in kazanmasını bekliyorum.

5. AYAK: Dişi tayların 5 şartlı yarışında Hızkolik ve Karavaş birlikte düşünülmeli.

6.AYAK: Arapların kapanıştaki kısa mesafe yarışında Kaptan Evo ve Arslandikeni ayrımsız kuponlarda yer almalı