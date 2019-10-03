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Anasayfa > Yazarlar > Wonderkid farklı
Wonderkid farklı ERGUN ONARIR Wonderkid farklı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 03.10.2019, 00:00

1.AYAK: Tayların çim pistteki 4 şartlı yarışı çekişmeli geçmeye aday. Rhythm Of Power, Hard Flood, Hüsni, Kara Dadaş, Çelikgüç ve Elibar arasında düğüm çözülür.
2.AYAK: Uzun mesafeli 16 handikapta Kara Mehmet, Şirinyer Güzeli, Cloud Walker, War Reason, Varolhan ve My Big Boy öncelikli isimler.
3.AYAK: Arapların 15 handikap yarışında Favori Kız, Muhsin, Süerdem, Benligül ve Şanslı Kafkas birincilik adaylarım.
4.AYAK: İlk kez piste çıkan 2 yaşlıların 1 şartlı yarışını idman pistindeki görüntüsüyle Wonderkid'in kazanmasını bekliyorum.
5. AYAK: Dişi tayların 5 şartlı yarışında Hızkolik ve Karavaş birlikte düşünülmeli.
6.AYAK: Arapların kapanıştaki kısa mesafe yarışında Kaptan Evo ve Arslandikeni ayrımsız kuponlarda yer almalı

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