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Anasayfa > Yazarlar > Tek Yürek şanslı
Tek Yürek şanslı ERGUN ONARIR Tek Yürek şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 02.10.2019, 00:00

1.AYAK: Dişi tayların kupa mücadelesini kalabalık tutalım. Mine Of Fire, Nippon, Always Perfect, Derin Diyar ve Deniz Mavisi öncelikli tercihlerim.
2.AYAK: Arap taylarının sentetikteki 5 şartlı yarışında Güneşi Gördüm, Çivici ve Romanolur öncelikli isimler.
3.AYAK: Uzun mesafe kupalı yarışta Hosli, Stallon Falcon, Ganando Solo ve Blaze To Win birinciliğe daha yakın arıkanlar.
4.AYAK: Dişi tayların 3 şartlı yarışında Queen Lily ve Win The Lady ayrımsız yazılmalı.
5.AYAK: Arap taylarının maiden yarışını formunu geliştiren Tek Yürek'in kazanmasını bekliyorum.
6.AYAK: Tayların 19 şartlı yarışında Win And Dance, Point Shot, Perandor, Kekova, River Boy ve Keep Dancing çekişmesine Spectacular Sword da katılabilir.

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