1.AYAK: Dişi tayların kupa mücadelesini kalabalık tutalım. Mine Of Fire, Nippon, Always Perfect, Derin Diyar ve Deniz Mavisi öncelikli tercihlerim.

2.AYAK: Arap taylarının sentetikteki 5 şartlı yarışında Güneşi Gördüm, Çivici ve Romanolur öncelikli isimler.

3.AYAK: Uzun mesafe kupalı yarışta Hosli, Stallon Falcon, Ganando Solo ve Blaze To Win birinciliğe daha yakın arıkanlar.

4.AYAK: Dişi tayların 3 şartlı yarışında Queen Lily ve Win The Lady ayrımsız yazılmalı.

5.AYAK: Arap taylarının maiden yarışını formunu geliştiren Tek Yürek'in kazanmasını bekliyorum.

6.AYAK: Tayların 19 şartlı yarışında Win And Dance, Point Shot, Perandor, Kekova, River Boy ve Keep Dancing çekişmesine Spectacular Sword da katılabilir.